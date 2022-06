Cambiaso: la Juventus si inserisce nella trattativa e punta a beffare i nerazzurri

Inter, la Juventus si inserisce prepotentemente nella trattativa per Andrea Cambiaso ed è pronta a beffare il club meneghino

Il derby d’Italia si giocherà solo il 6 novembre, ma nel calciomercato i due club si stanno sfidando per un giovane e promettente calciatore del Genoa. Le ultime indiscrezioni che arrivano dalla redazione di Sportmediaset, informano che in questi ultimi giorni la società bianconera sia in sorpasso sul club nerazzurro per l’acquisto di Andrea Cambiaso.

Il calciatore dovrebbe andare a sostituire Luca Pellegrini, che probabilmente non ha convinto pienamente nella scorsa stagione. Il club ligure ha già fissato il prezzo a 10 milioni di euro, ma è anche disponibile ad accettare delle contropartite interessanti e gradite per farlo ulteriormente scendere. Il giocatore sarebbe ben lieto di un acquisto da parte di una delle due big, visto che ha messo come unica clausola in caso di cessione di essere acquistato a titolo definitivo da una squadra di livello alto. Naturalmente si attende l’eventuale risposta del club milanese, qualora decidessero di puntare ancora sul calciatore.