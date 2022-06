Skriniar: il calciatore sta per andare al Psg ma Inzaghi avrà comunque una rosa competitiva

Inter, Millan Skriniar sembra ormai destinato a raggiungere Hakimi al Psg anche se tra domanda e offerta mancano ancora almeno 10 milioni di euro

Anche quest’anno, come successe nella scorsa stagione, la rosa dell‘Inter vedrà partire uno dei suoi calciatori più importanti. Sappiamo benissimo che nel mercato di un anno fa non ci fu solo la partenza di Achraf Hakimi ma anche di Romelu Lukaku, del tecnico Antonio Conte con tutto il suo staff, compreso preparatore e Gabriele Oriali, oltre a quella per causa di forza maggiore di Cristian Eriksen. In questo mercato estivo sembra che il calciatore che verrà sacrificato al Dio bilancio sarà Milan Skriniar. Il forte difensore slovacco sembrerebbe avere ormai le valigie pronte per la sua nuova avventura parigina anche se, come spiega la Gazzetta dello Sport, la distanza tra la domanda di 80 milioni di euro dell’Inter e l’offerta intorno ai 65 milioni del club francese, resta ancora importante. In ogni caso gli intermediari sono al lavoro per trovare l’accordo e il club transalpino cercherà in tutti i modi di alzare ulteriormente la posta. I tifosi nerazzurri si augurano che questo sarà l’unico sacrificio a cui dovranno assistere ma, visto il mercato in entrata, il tecnico Simone Inzaghi avrà comunque una formazione globalmente, almeno sulla carta, più forte di quella dello scorso anno. Sicuramente la perdita di un calciatore come Skriniar è pesante, ma l’arrivo di Bremer, una delle più belle sorprese dello scorso campionato e probabilmente anche di n altro ottimo elemento per i reparto arretrato, ci sono voci che possa essere Milenkovic, oltre alla permanenza di Bastoni e De Vrij rendono comunque a difesa della formazione meneghina ancora tra le migliori della serie A. In attacco e a centrocampo sono rimasti tutti i titolari ed è tornato Romelu Lukaku giocatore che con Lautaro Martinez forma una coppia di attaccanti moto affiatata e si attende la ciliegina sulla torta Paulo Dybala. Simone Inzaghi, avrà probabilmente già a inizio ritiro quasi tutta la rosa disponibile, per preparare al meglio modulo di gioco e formazione iniziale, visto che mai come la prossima stagione bisognerà essere al 100% sin dalle prime partite anche perché tra campionato e Champions League gli impegni saranno molto ravvicinati fino a novembre.