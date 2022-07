Lele Adani compie 48 anni, gli auguri dell’Inter e dei suoi tifosi all’ex calciatore

Inter, l’ex difensore e ora bravo opinionista Daniele Adani compie oggi 48 anni gli auguri da parte del club nerazzurro

E’ uno degli opinionisti più apprezzati del panorama calcistico televisivo e, dopo la sua esperienza a Sky Sport, ha messo le sue competenze a disposizione della Rai.

L’ex difensore Daniele ‘Lele’ Adani, compie oggi 48 anni. Nonostante le sole due stagioni in nerazzurro, il giocatore è molto stimato dai suoi ex tifosi e anche dalla società milanese. Come dicevamo, il suo approdo nell’Inter avvenne nell’estate 2002 Nell’estate del 2004 passò al Brescia, quindi all’Ascoli l’anno successivo, per poi terminare la sua carriera in serie A nell’Empoli nel 2008. Dal 2009 al 2011 giocò 2 stagioni in seconda categoria alla Sanmartinese, collezionando ben 47 presenze e 11 reti.

Queste le parole del sito ufficiale nerazzurro per festeggiare questa importante ricorrenza: “Arrivato all‘Inter nell’estate del 2002 dalla Fiorentina, in due stagioni in nerazzurro ha collezionato 45 presenze e 5 gol tra tutte le competizioni, facendosi ricordare per passione e professionalità. Nel giorno del suo 48esimo compleanno, tanti auguri a Lele Adani.