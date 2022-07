Pinamonti: Atalanta in pole position ma se il Sassuolo riuscisse e cedere Raspadori..

Inter, su Andrea Pinamonti l’Atalanta resta in pole position ma attenzione al Sassuolo che resta sempre molto interessato

L’attaccante dell’Inter Andrea Pinamonti, anche stasera non prenderà parte all’amichevole della squadra nerazzurra con il Lione, in vista della sua cessione. Il calciatore dopo aver rifiutato Monza e Salernitana è in attesa che l’Atalanta faccia quello sforzo in più per accontentare le richieste del club meneghino che, forte dell’offerta della Salernitana che per il giovane talento, che nello scorso campionato ad Empoli ha dimostrato il suo valore, ha offerto 20 milioni di euro, chiede la stessa cifra agli orobici.

Intanto un aggiornamento da Sportitalia ha spiegato che anche il Sassuolo resta molto interessato al calciatore interista e la formazione emiliana potrebbe essere appetibile quanto l‘Atalanta per il giocatore. Secondo l’emittente entrambe le squadre devono cedere un loro elemento per poter fare l’offerta giusta al club milanese e riuscire a prendere il giovane attaccante ma per farlo devono riuscire a vendere qualcuno. Per quanto riguarda il Sassuolo si tratterebbe di Raspadori sul quale è forte l’interessamento del Napoli mentre per quanto riguarda l’Atalanta si tratterebbe di Muriel. Il club che per primo riuscirà a vendere, avrà poi il potere economico per fare l’offerta giusta all’Inter.

Naturalmente c’è sempre da tener conto della volontà del giocatore che ricordiamolo, ha già un accordo con l’Atalanta e potrebbe puntare i piedi rifiutando pure il Sassuolo, anche se, con tutto il rispetto per Monza e Salernitana, la squadra emiliana è sicuramente un’ottima destinazione per proseguire il cammino di crescita dell’attaccante.