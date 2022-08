Casadei sposta il mirino su Inzaghi: “Non ha senso”

Casadei e lo strano caso fatto registrare assieme ad Inzaghi. In tanti lo vogliono ma al momento non ha raccolto neanche un minuto in A

Reduce dall’aver disputato una super annata nel campionato Primavera assieme all’Inter, Cesare Casadei, è da lì così riuscito ad attirare l’attenzione di numerosi club europei e non solo, tra i quali ci sono anche Arsenal e Chelsea.

Addirittura 17 gol e ben 5 assist messi a segno durante la passata stagione. Questo l’attuale bigliettino da visita di Cesare Casadei. Nonostante ciò però, resta da dover comunque fare presente che, il classe ’03, al momento, non ha collezionato neanche un singolo minuto in Serie A assieme alla squadra di Simone Inzaghi. Tutto questo, fa quindi pensare a quanto accaduto precedentemente anche con altri giovani di prospetto della Primavera nerazzurra (pensiamo per esempio a Zaniolo, Bettella ed Emmers). E’ anche lecito dover dire che, quello dalla Primavera al massimo campionato italiano, resta comunque un salto importantissimo (e che pertanto non equivale a nient’altro che non sia una Serie D). Da qui poi, nel mentre l’Inter resta a porsi ancora qualche domanda sul da farsi, c’è il Chelsea che continua a ‘spingere’ seriamente per il centrocampista ravennate.

Calciomercato Inter, il Chelsea fa sul serio per Casadei: la situazione

Stando infatti a quanto riportato da ‘Standard Sport’ nella giornata di oggi, il Chelsea, avrebbe designato Cesare Casadei come futuro erede del proprio centrocampo e pertanto, i ‘Blues’ potrebbero arrivare a spingersi addirittura fino a 23 milioni di euro (chiaramente senza diritto di recompra). Attualmente, il prezzo resta fissato intorno ai 20 milioni di euro. L’Inter – al momento – si cautela ed ora non resta far altro che attendere ulteriori dettagli in merito a tutto ciò.

Ma Inzaghi non lo vuole proprio provare una volta in prima squadra questo Casadei voluto da mezzo mondo ? — correa ti odio (@GioGioInter) July 29, 2022

O vendiamo #Casadei o lo facciamo entrare nelle rotazioni. Rifiutare ogni offerta e poi non farlo giocare non ha letteralmente senso. #Inter — Federico Spinelli (@fede_spi) August 3, 2022

però se Casadei tutti lo vogliono, non sarebbe il caso di tenerlo e verificare se per caso non abbiano motivi validi per chiederlo tutti? — pap1pap (@pap1pap) July 29, 2022

Senza polemica, mi piacerebbe capire cosa abbiamo intenzione di fare con Casadei🤔 — Inter Scout (@Inter_Scout) July 30, 2022