Digitalbits: la situazione non si sblocca e risolverla non sembra per nulla semplice

Inter, la situazione con lo sponsor moroso Digitalbits non si è ancora appianata e anche i tifosi protestano

Lo sponsor DigitalBits e l’Inter non hanno ancora trovato l’accordo e la società di cryptovalute, è sempre morosa nei confronti della squadra meneghina e sembra non preoccuparsene minimamente. In queste giornate, la società economica ha pensato solo alle nuove partnership e ai nuovi programmi futuri, ma non ha fatto nessun cenno sulla questione che riguardava il club nerazzurro e soprattutto sulla situazione debitoria per i mancati pagamenti per la sponsorizzazione della maglia, che sono all’ordine del giorno in Viale della Liberazione. Il sito della società di nuova valuta, ha voluto informare sulla riqualificazione del proprio Whitepaper, inserendo, come specificato dalle loro informazioni “nuove caratteristiche e funzionalità aggiunte alla blockchain di DigitalBits”. Da sottolineare che durante l’evento che si è svolto una settimana fa a Montecarlo, è stata presentata una nuova app dedicata alla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, con un’intera piattaforma e appunto applicazione fatta sulla blockchain di DigitalBits, che avrà un crypto wallet basato su DigitalBits, che potrà essere usato in tanti modi per aiutare le varie cause di cui la fondazione del Principe di Montecarlo si occupa.

Naturalmente in casa Inter sia i tifosi che la società non sono per nulla soddisfatti, per usare un eufemismo, di questa situazione e sia su Twitter che sul canale Telegram le proteste contro la DigitalBits si sono sprecate. Per quanto riguarda la società nerazzurra, per ora preferisce soprassedere e rimanere ancora pazientemente in attesa che la situazione venga risolta. In caso contrario dovrà pensare a delle decisioni radicali se la questione non si risolvesse in tempi brevi. La stagione ufficiale inizia tra una settimana e cambiare lo sponsor di maglia a campionato iniziato, potrebbe essere deleterio per il merchandising, visto che si dovrebbe rivedere tutta la produzione di abbigliamento sportivo, oltre alla beffa per chi lo ha già acquistato.