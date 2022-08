Marotta: il dirigente dovrà fare una magia e trovare un quarto difensore centrale soddisfacente

Inter, quarto centrale difensivo cercasi una mission impossible per il buon Beppe Marotta che dovrà fare una magia

La Gazzetta dello Sport ha voluto analizzare la situazione in casa Inter per quanto riguarda il pacchetto difensivo. Se i tre titolari Bastoni, De Vrij e Skriniar sono rimasti la partenza di Andrea Ranocchia ha lasciato un buco per quanto riguarda la possibile alternativa, in caso uno dei tre titolari non potesse essere disponibile per una o più partite. I vari Darmian, D’Ambrosio e Dimarco non sono propriamente dei difensori centrali, anche se si adattano a fare parecchi ruoli. Il tecnico Simone Inzaghi sta chiedendo da tempo di avere un quarto difensore centrale ma come ha spiegato il quotidiano la mancata partenza di uno dei big ha impedito l’arrivo di Bremer\ o Milenkovic o magari anche di entrambi e quindi salvo che si sblocchino alcune cessioni minori, vedi Pinamonti sempre in bilico tra Atalanta e Sassuolo e l’eventuale sacrificio di Casadei molto richiesto dal Chelsea, in casa Inter la disponibilità economica per l’acquisto di un quarto centrale è ridotta all’osso.

Si è parlato della possibilità di prendere Acerbi, ma su questa opzione la dirigenza appare abbastanza contraria e quindi si attenderanno le ultime giornate di mercato, per trovare una soluzione in prestito o l’occasione low cost tra mercato italiano ed estero. Probabilmente per le prime quattro giornate di campionato con Lecce e Lazio in trasferta e Spezia e Cremonese in casa, il tecnico nerazzurro dovrà fare il massimo con quello che avrà a disposizione. In ogni caso i tifosi nerazzurri, si augurano che Beppe Marotta riesca a fare il mago ed estrarre il coniglio dal cilindro, che in questo caso dovrà essere un difensore che dia ampie garanzie di resa, ad un prezzo accessibile alle casse nerazzurre.