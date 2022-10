Ventola: “Sono felice per Gosens. Voglio che abbia più spazio”

Inter, l’ex giocatore Nicola Ventola ha analizzato molto positivamente l’evoluzione della squadra di Simone Inzaghi vista al Camp Nou

Non solo Daniele Adani, ma sulla ‘Bobo Tv’ su Twitch come spesso succede anche Nicola Ventola ha voluto dare la sua opinione sulla gara della squadra di Simone Inzaghi al Camp Nou. La gara è terminata 3-3 ma poteva anche finire 3-4 se Asllani non si fosse fatto ipnotizzare da Ter Stegen che con la punta del piede è riuscito a deviare il suo tiro.

Al termine di quella partita, Danilo D’Ambrosio ha consolato il giovane centrocampista albanese in lacrime, come fu per il povero Radu con il Bologna. In ogni caso, questo errore non è ancora irreparabile come lo fu quello nel campionato scorso, visto che è ancora la squadra nerazzurra padrona del suo destino, dato che basterà battere al Meazza il Viktoria Plzen nella gara valida per la quinta giornata del girone C di Champions League, per raggiungere gli ottavi di finale con una giornata di anticipo come avvenuto anche lo scorso anno.

Queste le parole del giocatore preferito dell’ex presidente dell’Inter Erik Thohir: “Organizzazione e compattezza che non si era vista nelle ultime precedenti partite. Ora l’Inter si muove da squadra, sono felice per Gosens. Voglio che abbia più spazio e possibilità. Simone Inzaghi lo merita, sta andando verso la via giusta”