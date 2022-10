Bookmakers: per lo scudetto in pole Napoli e Milan ma attenzione all’Inter di Simone Inzaghi

Inter, i bookmakers indicano sempre Napoli e Milan favorite per la vittoria finale dello Scudetto ma inseriscono la squadra di Simone Inzaghi come terza incomoda

In attesa che si disputino Sampdoria-Roma e Lecce Fiorentina, che concluderanno la decima giornata del campionato di serie A i bookmakers hanno aggiornato le quote scudetto. Dopo le vittorie non facili del Napoli al Maradona contro il Bologna e del Milan al Bentegodi contro il Verona, la squadra allenata da Luciano Spalletti alla decima vittoria consecutiva tra campionato e coppe europee, mantiene la prima posizione e continua ad avere i favori del pronostico sulla vittoria finale seguita dai campioni d’Italia dello scorso anno.

Dopo l’ultimo scudetto della squadra campana più di 30 anni fa, gli analisti di Snai danno la vittoria finale dei partenopei a 2,75, mentre per i rossoneri la quota è a 3,50. Per la squadra di Stefano Pioli, l’ultimo bis scudetto era riuscito a Fabio Capello nel 1992/93 e 1993/94.

In risalita le possibilità per la squadra di Simone Inzaghi dopo le due vittorie consecutive e le grandi possibilità di proseguire il cammino europeo in Champions League, la formazione nerazzurra è tornata in auge e la vittoria finale è bancata a 5.50.

Più distanti, la sempre sorprendente e per ora imbattuta Atalanta a 10 e in leggero recupero la Juventus dopo la vittoria nel derby con il Torino, la cui eventuale vittoria del Tricolore è data a 12.