Palladino: “E’ un ragazzo straordinario e sono soddisfatto della sua partita”

Inter, il tecnico del Monza Raffaele Palladino elogia le qualità dell’ex Inter e spiega perché lo ha sostituito nella gara con il Bologna

Il centrocampista dell’Inter in prestito al Monza Stefano Sensi, sembra aver trovato pace dagli infortuni che lo hanno tormentato nella sua avventura in nerazzurro e anche in parte, nei mesi in prestito alla Sampdoria durante lo scorso campionato.

Nella squadra brianzola ha già raggiunto le 10 presenze in campionato e ha anche disputato la gara di coppa Italia con il Frosinone, seppure da subentrato.

Anche il tecnico Raffaele Palladino, durante la conferenza stampa del post gara persa con il Bologna, ha voluto spiegare il motivo per cui ha sostituito il centrocampista, che stava disputando una buona partita ed era stato anche tra i più pericolosi, al 67′ sul punteggio di 1-1: “Sensi era ammonito, come Rovella e D’Alessandro. Avevo paura che uno dei tre venisse espulso, e non ce lo possiamo permettere. Sensi ha fatto un’ottima prestazione, è un ragazzo straordinario e sono soddisfatto della sua partita”.

La beffa per la formazione lombarda, è arrivata sei minuti dopo la sostituzione dell’ex Inter e ora la classifica resta ancora pericolante, anche se le dirette concorrenti non hanno fatto nulla di eclatante: la Cremonese ha pareggiato e Verona e Sampdoria perso e il margine di quattro punti sulla terz’ultima rimane.