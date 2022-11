L’Inter ci riprova: pronti 10 milioni a gennaio

Marotta vuol contrastare il pressing delle altre pretendenti al cartellino del centravanti, vicino già in passato alla causa nerazzurra

Era l’estate del 2021 quando l’Inter aveva messo gli occhi su un gioiellino di proprietà del Borussia Monchengladbach. Il calciatore era a tanto così dal vestire la maglia nerazzurra ma un brutto infortunio ha tarpato le ali alla dirigenza, costretta a tagliare i ponti della trattativa e a virare su un profilo simile come Joaquin Correa.

L’argentino non ha espresso sinora tutto il suo potenziale, complice qualche acciacco in corso d’opera ed un minutaggio poco costante. Quello di Marcus Thuram resta dunque un sogno irrealizzato. Ma probabilmente ancora per poco. Stando agli ultimi aggiornamenti di mercato, l’Inter avrebbe palesato nuovamente il proprio interesse per il cartellino del francese nelle ultime settimane e sarebbe pronta a giocare la carta dell’anticipo da 10 milioni di euro nel corso della prossima sessione invernale.

Calciomercato Inter, è il momento di Thuram

La mossa sarebbe stata studiata appositamente per anticipare la diretta concorrenza del Bayern Monaco, ispirato dalle recenti prestazioni del centravanti Choupo-Moting, senza attendere il naturale decorso del contratto in scadenza nel giugno 2023 per il colpo a parametro zero.

In quest’ottica, l’aggiunta in rosa di un profilo con le caratteristiche di Thuram potrebbe scalzare dal piedistallo proprio Correa. Il futuro dell’argentino è ancora incerto, eppure Inzaghi avrebbe espresso il desiderio di tenerlo ancora con sé fino almeno alla fine della stagione sportiva.