Doppio affare da 150 milioni e Milan in agguato: scippo all’Inter

Il Real Madrid è letteralmente scatenato dopo il colpo Endrick, affare in ottica futura che però non sarà l’unico. Con un effetto domino ‘rischia’ anche l’Inter

C’è chi come il Real Madrid si muove già con largo anticipo in sede di calciomercato, per andare a chiudere colpi interessanti con lo sguardo rivolto al domani. È il caso del recente affare per il brasiliano Endrick, talento che si unirà ai blancos dalla maggiore età.

Un esempio di lungimiranza ed anche strapotere economico quello del Real che si aggiudica uno dei giovanissimi talenti più ambiti e promettenti di tutto il panorama sudamericano. Un altro colpo in stile Vinicius, brasiliano che poi a Madrid ha trovato la sua grande consacrazione risultando decisivo anche per la vittoria della scorsa Champions League. Endrick vestirà la camiseta blanca del Real solo nel 2024, al compimento della maggiore età e fino a quel momento resterà a maturare in patria con la maglia del suo Palmeiras, club che ha già ampiamente ringraziato. Un affare già definito con cifre record considerando che si tratta di un under 18 costato circa 60 milioni di euro in due differenti soluzioni, dei quali 35 di base fissa e 25 legati ai bonus. Il tutto oltre a 12 milioni di tasse.

Calciomercato Inter, Real scatenato ed effetto domino a sinistra: così il Milan può finire su Truffert

Non era mai stato speso così tanto per un calciatore non ancora maggiorenne e che avrà quindi un peso importante sulle spalle sin da quando inizierà a vestirsi di bianco. Un Real Madrid quindi scatenato su tutti i fronti e che non ha di certo intenzione di fermarsi qui.

Dopo Endrick, in estate, Florentino Perez ha in programma altri colpi di alto profilo. In tal senso un occhio attento è su Theo Hernandez, laterale mancino del Milan che è già stato di passaggio ma senza successo nella capitale iberica. Il club meneghino potrebbe pensare di venderlo solo a fronte di una proposta choc da non meno di 80/90 milioni di euro. Un doppio affare compreso Endrick da quasi 150 milioni che rinnoverebbe tra immediato e futuro il Real.

Al contempo però, un’eventuale quanto complicata cessione di Theo Hernandez, spingerebbe il Milan obbligatoriamente a cercare un sostituto all’altezza. A tal proposito i rossoneri potrebbero valutare anche Adrien Truffert del Rennes, laterale sinistro in grande crescita e accostato in particolar modo all’Inter nelle scorse settimane. Il mancino transalpino è assistito dalla Stellar con la quale Maldini ha ottimi rapporti. Nel caso potrebbe trattarsi di un’operazione da 20 milioni circa.