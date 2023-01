Nuovo affare col Monza: prestito con obbligo ‘condizionato’

C’è nell’aria un nuovo affare con il Monza. Questa volta però non sarà Galliani a prendere un giocatore dell’Inter ma l’Inter a chiedere un tesserato a Galliani

Fra l’Inter e il Monza di Silvio Berlusconi, ormai, si è creato un rapporto di amorevole collaborazione. Così nella prossima stagione Beppe Marotta potrebbe pescare un nuovo acquisto proprio dalla società brianzola.

I nerazzurri hanno finora ceduto alla nuova squadra di Berlusconi esuberi, calciatori da recuperare e giovani da far esplodere. E i contatti non si sono mai interrotti. Quindi anche l’anno prossimo il Monza potrebbe continuare a rivolgersi all’Inter per rinforzare la propria rosa. Interessano D’Ambrosio, Hamdanovic e Gagliardini (tutti e tre possono arrivare a zero), e poi Asllani, Esposito, Franco Carboni, Mulattieri e Oristano (da prendere in prestito).

Il nuovo affare fra Inter e Monza potrebbe però procedere in direzione opposta, cioè con un brianzolo destinato a indossare la maglia nerazzurra. Tutto però dipende dal futuro di Robin Gosens.

Se il tedesco non dovesse riuscire a segnare una svolta nella sua stagione e a imporsi, quasi certamente sarà ceduto. Anche se non è del tutto sfumata la possibilità di darlo via già a giugno, Inzaghi punta sul tedesco per dare maggiore imprevedibilità alla fascia nella seconda parte della stagione. Ma in caso di prestazioni deludenti non ci saranno ulteriori proroghe, e Gosens dovrà salutare.

Nuovo affare col Monza: ecco chi arriva

Per rimpiazzare Gosens l’Inter sarebbe comunque costretta a cercare una soluzione low cost. Il piano consiste nel trovare un’alternativa a Dimarco: un giovane già pronto alla Serie A e dall’ingaggio non troppo alto, ché il budget è risicato.

Ausilio sta dunque studiando le prestazioni di Carlos Augusto Zopolato Neves, meglio noto Carlos Augusto, classe ’99, brasiliano e bravo a coprire tutta la fascia sinistra.

Nel Monza, Carlos Augusto ha sempre fornito prestazioni incoraggianti. Non è un top, ma sta facendo molto bene. E poi è bravo in uno schema a tre, ed è un mancino naturale.

Così, dati i rapporti eccellenti con il Monza, Ausilio e Marotta potrebbero prenderlo a prezzo non troppo elevato a giugno. L’idea è quella di prenderlo con un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Una soluzione alla Asllani, insomma. Il Monza potrebbe invece proporre uno scambio con Sensi.

Un nuovo terzino brasiliano

L’Inter si prepara quindi a inserire un nuovo terzino brasiliano in rosa. Dalbert, ormai è certo, sarà svincolato a fine stagione (se nessuno lo acquisterà prima in saldo). E la sua eredità potrebbe essere colta appunto da Carlos Augusto.

Il ventitreenne brasiliano è cresciuto nel settore giovanile del Corinthians, e ha cominciato a giocare in prima squadra nel 2018. Dopo due campionati discreti è passato a titolo definitivo al Monza, allora in Serie B.

Il terzino ha fatto il suo esordio con la maglia brianzola nel novembre 2020, nel match casalingo vinto 2-0 contro il Frosinone. L’11 dicembre ha segnato il suo primo goal, contro il Venezia. Con la promozione in Serie A del Monza, Augusto si è segnalato come un difensore tecnicamente preparato e duttile. Qualche volta è stato infatti schierato anche come centrale nella difesa a tre. Il 9 ottobre ha messo a segno il suo primo goal in Serie A, aprendo le marcature nel successo casalingo dei brianzoli sullo Spezia.

Ma Carlos Augusto è un calciatore da Inter? L’affare con il Monza ha senso? Secondo Ausilio il brasiliano ha ancora margini di crescita e potrebbe stupire. Per questo il progetto è quello di bloccarlo il prima possibile, in modo che nessun altro club gli metta gli occhi addosso. Si sa: i terzino marcini vanno via come il pane!