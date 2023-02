Un sostituto di Barella: Marotta e l’intreccio con la Juve

Lo si critica per le sbracciate, per i passaggi non sempre precisi e per i colpi di fino e troppo arditi in difesa. Ma senza Barella l’Inter si spegne: qual è il suo sostituto, non è ancora chiaro

Anche quest’anno l’Inter ha palesato la dolorosa mancanza di una vera e propria alternativa a Barella.

L’anno prossimo potrebbe tornare il giovane Fabbian reduce da una grande stagione alla Reggina, allenata da Pippo Inzaghi. Ma il baby centrocampista ha caratteristiche diverse da quelle del sardo. C’è chi lo ha addirittura paragonato a Milinkovic-Savic… Più simile a Nicolò Barella è senz’altro Frattesi, obiettivo concreto dei nerazzurri fino alla primavera di un anno fa, ma oggi troppo ingombrante per prezzo e qualità come mero sostituto.

Ciò non significa che l’Inter abbia però smesso di seguirlo. Frattesi è stato mollato dalla Roma e si parla di un ritorno di fiamma della Juventus, bloccata tuttavia dalle inchieste e dallo spettro di una penalizzazione ancora più severa. Ecco perché, almeno teoricamente, Marotta e Ausilio potrebbero trovare la strada spianata. Contano anche degli eccellenti rapporti tra Marotta e Carnevali.

Il Sassuolo valuta Frattesi sempre sui 30 milioni. Troppi per le casse interiste e soprattutto poco sostenibili come investimento per arrivare a un sostituto di Barella. C’è anche la possibilità che i nerazzurri possano cedere alle lusinghe inglesi per il sardo. In caso di una mega offerta, seppur a malincuore, l’Inter potrebbe cedere il sardo, inutile far finta di nulla. E a quel punto sarebbe indispensabile trovare un’alternativa sicura.

Un sostituto di Barella

L’Inter, a oggi, potrebbe provarci per Frattesi solo in prestito con diritto di riscatto (con un gentlemen agreement sul fatto che verrà poi esercitato davvero, come fu per Sensi e Politano…). Per raggiungere la cifra di 30 milioni, i nerazzurri potrebbero inserire una giovane contropartita o due, in modo da ottenere uno sconto di almeno dieci milioni. I nomi più probabili in questo senso sono Mulattieri e Agoumé.

Un sostituto di Barella potrebbe arrivare anche dalla Juve. Potrebbe infatti interessare Filippo Ranocchia, attualmente in prestito al Monza. Il centrocampista potrebbe però stabilirsi più stabilmente in Brianza qualora Berlusconi pagasse il diritto di riscatto fissato a 9 (il controriscatto in favore dei bianconeri è a 11 milioni).

Occhio poi al colpo a zero Jason Knight, dal Derby County. L’irlandese si svincolerà a giugno e potrebbe essere preso in considerazione dall’Inter cone erede di Gagliardini e quindi sostituto di Barella. Knight è una specie di jolly: gioca da mezzala e da mediano, ma può essere schierato anche da laterale destro. Altra opportunità a zero è Pereyra dell’Udinese. Anche lui bravo a ricoprire più ruoli. E in più già pronto per la Serie A.

I limiti di Barella

Il ventiseienne sardo è un uomo fondamentale per l’Inter e il suo gioco. Lo dimostra il fatto che detenga il record di presenze in Serie A tra i nati dal 1997 in poi. È chiaro: Barella è un top sotto molti punti di vista. È, fra i maggiori campionati europei, uno dei centrocampisti più forti e costanti. Il suo unico limite tecnico è la scarsa vena realizzativa.

In realtà Barella possiede un buon tiro. E lo ha dimostrato in più occasioni. Ma lo usa poco, giocando lontano dalla porta e spendendosi troppo in posizioni più arretrate. Quando arriva al limite dell’area è il più delle volte già esausto o sbilanciato dalla gran corsa.

L’altro limite evidente è quello caratteriale: si innervosisce presto e polemizza spesso con i compagni. Lo faceva anche a Cagliari e lo ha fatto spesso all’Inter. Conte lo sgridava di continuo. E nell’era Inzaghi il rimbrotto è arrivato dal collega Lukaku. Ma episodi del genere non mettono comunque in discussione l’importanza del calciatore.