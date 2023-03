Tre gol e un talento incredibile: Inter e Milan, che vi siete persi

Un anno fa poteva passare all’Inter e ora fa il bello e il cattivo tempo in Austria. Ieri ha stupito tutti con tre gol in sette minuti e una partita di grande generosità

Šeško continua il suo personale show in Austria. Ieri contro l’Austria Vienna ha portato avanti il Salisburgo grazie a tre gol da grande attaccante. La partita è finita 2-4, e il diciannovenne sloveno Benjamin Sesko si è preso la scena entrando nel secondo tempo.

Che il ragazzo fosse un talento incredibile si sapeva già da tempo. Infatti, un annetto fa, era stato preso in considerazione dalla dirigenza nerazzurra. Il suo agente incontrò anche Ausilio in viale della Liberazione. Anche il Milan, in verità, trattò il giovane centravanti sloveno. Ma, alla fine, né l’una e né l’altra sono riuscite a ingaggiarlo.

L’anno prossimo giocherà nel Lipsia, è già tutto già ufficiale. Una squadra sponsorizzata dalla Red Bull, come del resto il Salisburgo… Peccato. All’Inter avrebbe potuto far molto comodo un centravanti agile e tecnico come lui. Longilineo, scattante, bravo di testa e, soprattutto, di elevata tecnica. Nel 2020, il The Guardian lo inserì a ragione nella lista dei migliori classe 2003.

Il talento dei tre goal perso dall’Inter: il rimpianto è forte

Šeško si è fatto conoscere nelle squadre slovene del Domžale e del Krško, a livello giovanile. Poi nel 2019 venne messo sotto contratto dagli austriaci del Salisburgo. Subito girato in prestito al Fussballclub Liefering e inserito in prima squadra, il ragazzo si dimostrò pieno di qualità e in costante crescita. Nella stagione 2020-2021 cominciò a giocare con continuità, e i risultati furono straordinari. Realizzò ventuno reti in ventinove partite di campionato.

Nel 2021 tornò quindi al Salisburgo. La stagione si chiuse con undici reti, la vittoria del campionato e della Coppa austriaca. L’estate scorsa è stato poi acquistato per 24 milioni circa dall’RB Lipsia, ma è stato lasciato in prestito al Salisburgo fino al termine dell’annata 2022-2023.

Intanto il centravanti è diventato anche il giocatore più giovane di sempre in campo per la nazionale maggiore slovena: ha esordito nel giugno 2021 all’età di diciott’anni e un giorno. Ha segnato il suo primo goal con la Slovenia nell’ottobre 2021, e in questo modo è diventato anche il più giovane marcatore sloveno di sempre. Con la nazionale maggiore è già a quota diciassette presenze e cinque goal.

BENJAMIN ŠEŠKO WITH A 7 MINUTE HAT-TRICK!!!pic.twitter.com/1wh9BNUtBL — Football Report (@FootballReprt) March 5, 2023

E ora il suo valore è destinato a crescere. Specie dopo la tripletta in sette minuti che ha fatto impazzire i tifosi del Red Bull Salisburgo. Su di lui c’è da tempo anche il Manchester United, che però difficilmente riuscirà a strapparlo al Lipsia a meno di 50 milioni.

Tripletta da sogno: l’attaccante del futuro gioca in Austria