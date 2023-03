Il lungo addio a Skriniar: 35 milioni per l’erede

Sembrava che il sostituto designato di Skriniar dovesse essere l’ex Milan Tiago Emanuel Embaló Djaló. Ma il povero Djaló si è rotto e ora l’Inter punta un altro possibile erede di Skriniar che costa 35 milioni in tutto

Per post-Skriniar si fa sempre più largo nome Solet del Salisburgo. Dopo che Djaló due settimane fa ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, sembra che l’Inter abbia di colpo mollato la presa. Sul francese ex Milan c’è ancora il Napoli, che spera di poterlo stappare a prezzo di saldo al Lille proprio approfittando del grave infortunio.

Anche Oumar Michael Solet Bomawaok è francese. Ha ventitré anni, è alto più di uno e novanta e ha la faccia decisa di chi è disposto a lottare fino alla morte. Il ragazzo è cresciuto nell’accademia dello Stade Laval. Ha esordito nell’estate del 2017 nella Championnat National contro l’US Concarneau. Nel gennaio del 2018, è passato all’Olympique Lione in prestito dallo Stade Laval per 550.000 euro, con un’opzione per rendere permanente il trasferimento per ulteriori 550.000 euro (l’accordo prevedeva fino 2 milioni di euro di bonus e il 20% dei profitti dalla sua prossima vendita).

Al Lione, il giocane Solet ha giocato soprattutto nella seconda squadra, comparendo solo due volte in campo con i “grandi”. Nel 2020, a ogni modo, è passato al Red Bull Salisburgo, per 4,5 milioni, più soliti bonus. E qui è esploso, segnalandosi come centrale dominante sulle palle alte e abbastanza agile. Bravo pure in marcatura, ma da migliorare nell’impostazione del basso e nell’intervento secco. L’Inter lo segue ormai da un anno. Avrebbe voluto fare un’offerta già l’estate scorsa, ma si era bloccata preoccupata dai numerosi infortuni del giovane. Quest’anno, invece, Solet ha giocato con più continuità ed è apparso anche più affidabile dal punto di vista fisico.

35 milioni in tutto per l’erede di Skriniar: i calcoli interisti

Il Salisburgo vorrebbe sui 15 milioni per il ragazzo. Per l’Inter sono un po’ tanti, ma si sta cercando di far quadrare i conti. Un intermediario è già al lavoro, ed è lo stesso che si occupa anche della procura di Buchanan, un altro nome inseguito dall’Inter (per la corsia destra). Insomma, fra cartellino e ingaggio (un quinquennale a 3 milioni netti), l’investimento generale dovrebbe essere sotto i 35 milioni di euro. E 35 milioni sono più o meno i soldi che l’Inter avrebbe speso in tutto per un quadriennale a Skriniar alle condizioni antecedenti all’offerta del PSG. Quindi sembra che l’affare abbia senso.

L’Inter proverà ovviamente ad abbassare la quota del cartellino con dei bonus. Il calciatore sembra contento della corte nerazzurra. E forse, durante la sfida a Roma fra Roma e Salisburgo, c’è anche stato un incontro con Ausilio. A Milano c’è voglia di dimenticarsi in fretta di Skriniar.

15 milioni potrebbero essere spesi anche per Chalobah, ventitreenne del Chelsea, adattabile a più posizioni in difesa e a centrocampo. I Blues lo considerano una promessa mancata e sono pronti a cederlo. Vorrebbero ricavarci 20, ma si può trattare. E l’Inter, quindi, ci pensa come a un piano B. Sembra invece tramontata definitivamente l’ipotesi che porta a Pavard: il Bayern chiede troppi soldi, e il francese non sembra aver troppa voglia di trasferirsi in Italia. Costa invece sempre sui 15 milioni il giovanissimo e promettente Armel Bella-Kotchap ma non è detto che il Southampton voglia venderlo.

Fra i nomi poco conosciuti ma che solleticano gli scout dell’Inter c’è Joel Latibeaudiere, ventiduenne anglo-giamaicano, che si libererà a giugno a zero dallo Swansea City. Cresciuto nelle giovanili del Manchester City, in Giamaica è considerato un campione. Allo Swansea ha giocato pochissimo, e ha alternato ottime prestazioni a giornate di pura indolenza. Ma pare che fisicamente sia molto promettente: ha corsa, forza e resistenza. Di certo, però, non potrebbe venire a fare il titolare all’Inter.