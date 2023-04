Clamoroso Cambiasso: firma immediata come nuovo allenatore

Cambiasso subito in panchina: l’ex eroe del Triplete potrebbe essere vicinissimo a firmare come allenatore. La notizia spiazza molti tifosi dell’Inter

Pochi giorni fa Esteban Cambiasso, intervenuto come ospite d’onore a una serata celebrativa in un Inter club, aveva dichiarato di non aver molta voglia di lavorare come traghettatore. Tradotto: non avrebbe accettato una chiamata dall’Inter per sostituire Simone Inzaghi in caso di esonero per guidare la squadra fino al termine della stagione.

Ora però si moltiplicano le voci che lo vedono vicino all’Olympiacos. La squadra greca starebbe pensando ad affidare la panchina all’argentino. Qualche giorno fa lo spagnolo Michel ha rassegnato le dimissioni da allenatore dell’Olympiacos, all’indomani del pari casalingo contro l’Aris Salonicco. Il club è attualmente terzo in classifica, a soli tre punti dalla coppia di testa Panathinaikos-AEK. E stasera è prevista una delicatissima sfida contro il PAOK.

Per ora siederà in panchina il direttore dell’area professionale José Anigo. In giornata potrebbe però arrivare già il nome del prossimo coach ingaggiato dal club ellenico. Si parla appunto di Cambiasso come nuovo allenatore dell’Olympiacos. Gianluca Di Marzo di SkySport crede che presto l’argentino firmerà con la squadra greca. Nulla di strano: Esteban Cambiasso è nato per fare l’allenatore. Come giocatore gode di elevata esperienza internazionale, tatticamente ha sempre dimostrato grande acume e preparazione. E poi è un uomo serio, carismatico ma non prevaricatore, educato ma non timido.

Cambiasso, prove tecniche da allenatore di un grande club: contatti avanzati

In tanti lo hanno invocato come sostituto di Inzaghi, ogni volta che è spuntata fuori l’idea di affidare la squadra a un traghettatore. I dubbiosi hanno però storto il naso, affermando che uno come Cambiasso, con tutto l’affetto e la stima, non avrebbe potuto allenare l’Inter, perché sprovvisto di esperienze concrete in panchina.

Nell’estate del 2017 l’argentino ha cominciato il corso da allenatore professionista categoria UEFA A a Coverciano per ottenere l’abilitazione ad allenare formazioni giovanili e squadre fino alla Serie C e fare l’allenatore in seconda in Serie A e B. A settembre ha superato a pieni voti l’esame di fine corso, ottenendo la licenza di allenatore UEFA A. Nel maggio 2018 è entrato nello staff tecnico della Colombia come assistente dell’allenatore José Pekerman per i Mondiali 2018. Poi si è dedicato ad altro, specializzandosi come opinionista tv.

Finalmente, adesso, potrebbe arrivare la panchina giusta per fare esperienza e misurarsi come coach in un contesto di reale importanza. All’Olympiacos conoscono bene e apprezzano molto le doti di Cambiasso, dato che l’argentino ha giocato in questa squadra al termine della carriera, dal 2015 al 2017.

Al momento quella dell’ex centrocampista nerazzurro è solo uno dei vari nomi ventilati. Quindi non c’è ancora nulla di concreto. Cambiasso, a detta di Di Marzio, sembra lusingato. E l’ambiente greco, quello dei tifosi dell’Olympiacos, sembra favorevole all’ingaggio. “Si trattano, comunque, solo di ipotesi per quella che potrebbe essere la prima panchina dell’ex centrocampista argentino“, ha spiega Di Marzio. “Dopo una lunga carriera da giocatore all’Inter, infatti, è passato un anno al Leicester in Inghilterra e ha terminato la sua carriera all’Olympiacos dopo due anni di calcio giocato“.

Una chance sulla panchina greca?

L’Inter osserva con interesse. Perché è già scritto: prima o poi Esteban Cambiasso sarà l’allenatore dell’Inter. Quindi un po’ di gavetta è d’obbligo, anche per capire con quali risultati l’argentino saprà passare dalla teoria alla pratica. Dicono che a Coverciano fosse uno dei più dotati.

L’argentino, firmando per i greci, dovrebbe confrontarsi subito con una piazza calda e un traguardo importante. Alla prima vera panchina in carriera, Cambiasso potrebbe guidare l’Olympiacos nei playoff e lottare contro un AEK Atene tutt’altro che imbattibile.

Michel González era arrivato all’Olympiacos giusto qualche mese fa con la missione dichiarata di rilanciare una squadra che stava attraversando un momento di scarsi risultati e gioco perfettibile. Lo spagnola ha insistito per la cessione di Marcelo, Konrad de la Fuente, Sime Vrsaljko e Thomas Vaclik. Ha avuto carta bianca, e nelle prime partite ha ottenuto buoni risultati, salvo poi essere risucchiato da numerose prestazioni deludenti e brutti risultati.