Operazione da quasi 30 milioni: l’Inter lo ‘lascia’ al Milan

Nerazzurri a caccia di nuovi rinforzi là davanti. Piace un nome dalla A, con la dirigenza che preferisce però virare su altro. Questa volta a festeggiare sono i rossoneri

Oltre a non poter permettersi più alcun passo falso in campionato, l’Inter deve fare una sola ed unica cosa in vista del futuro: ed è quella di guardare avanti provando a pianificare anzitempo la prossima stagione.

A prescindere da quello riserverà il futuro nei confronti di Simone Inzaghi, spetterà a Marotta e Ausilio, innanzitutto, attuare tutti gli investimenti che verranno reputati necessari sul mercato. Tra questi, un’esigenza che i nerazzurri nutrono in particolar modo, è quella di dover andare alla ricerca di un nuovo attaccante. Ad essere sinceri, visto il deludente apporto offerto da Correa sin qui, l’intera dirigenza nerazzurra non ha più alcuna intenzione di provare a fare affidamento sul ‘Tucu’ nel resto dei prossimi mesi. Ciò a cui punteranno Zhang e compagnia, quindi, non è altro che la sua cessione…Da vedere poi se in prestito o a titolo definitivo.

Per il resto, gli unici a dover rimanere là davanti, sono Lautaro Martinez ed Edin Dzeko: quest’ultimo, oramai, ad un passo dal rinnovo che dovrebbe concretizzarsi sulla base di un contratto annuale col calciatore che andrà a percepire 3,5-4 milioni di euro netti per il resto della prossima stagione. Apriamo, ora, una parentesi su Lukaku. Nonostante i nerazzurri proveranno, nel corso dei prossimi mesi, ad ottenere l’ok definitivo da parte del Chelsea per il rinnovo del prestito del belga, scenario che volendo potrebbe comunque andare in porto, la ‘Beneamata’ resta ugualmente alla ricerca di un nuovo centravanti.

Tanti, per non dire tantissimi, i nomi che potrebbero spuntare fuori, da un momento all’altro, sul tavolo situato dalle parti di ‘Viale della Liberazione’…Con uno di questi che può giungere direttamente dalla A. Stiamo parlando di Beto, attualmente in forza all’Udinese, ma calciatore per cui l’Inter potrebbe, però, non compiere alcun tentativo: lasciandolo, di conseguenza, al Milan.

Calciomercato Inter, c’è l’idea Beto per l’attacco ma i nerazzurri possono non affondare il colpo: occhio al Milan

Se c’è un determinato calciatore, che in quest’ultimo anno e mezzo di Serie A, si è distinto per tutta una serie di buone cose, quello è sicuramente Beto: centravanti di attuale proprietà dell’Udinese.

L’attaccante lusitano ha, infatti, messo a sigillo 20 reti e 2 assist tra la stagione ricorrente e quella passata. Già 9, per il resto, i centri messi a segno in questo campionato e che hanno, non a caso, consentito ai friulani di disputare un girone d’andata da urlo (dove hanno, tra l’altro, battuto anche l’Inter). Quello di Beto è un nome che, ad oggi, visto e considerato anche il suo rendimento offerto sin qui, potrebbe risultare un’alternativa più che valida per diversi club…Ma non per l’Inter magari.

Anche nel caso in cui i suoi agenti dovessero finire per proporlo ai nerazzurri, infatti, Marotta e Ausilio finirebbero, a quel punto, per rispedire immediatamente l’offerta al mittente. Attenzione, però. Questo non vuole affatto dire che l’ex Portimonense non possa ugualmente finire in una big a partire dal prossimo anno. Ad essere sinceri, oltre al Napoli, c’è anche il Milan che continua a restare sulle sue tracce.

Seppur l’intera dirigenza nerazzurra potrebbe, anche, finire per non reputarlo all’altezza della situazione, coi friulani che peraltro potrebbero finire per chiedere un’offerta tra i 25 e i 28 milioni di euro per il suo cartellino, questo non preclude minimamente un possibile affondo da parte dei rossoneri nei confronti di Beto. Il classe ’98 intriga, infatti, fortemente Paolo Maldini e i suoi…Con quest’ultimi che, dal nulla, potrebbero anche finire per provare una seria avanzata offensiva nei suoi confronti. Attenzione, inoltre, a qualche altro club inglese. I bianconeri sperano, non a caso, in un’asta al rialzo nei confronti del proprio giocatore in caso di cessione forzata.