40 milioni più Morata: Marotta può ‘beffare’ il Milan

Il centravanti spagnolo potrebbe essere impiegato come carta di scambio per il raggiungimento dell’obiettivo nerazzurro, ecco la mossa combinata con Marotta

L’Inter non è concentrata soltanto fronte campionato con una manciata di partite restanti nel calendario di Serie A da qui alla fine dei giochi, ritenute estremamente importanti per conoscere il destino del sodalizio nerazzurro anche in futuro. Gli uomini di Simone Inzaghi diventeranno presto protagonisti della sessione estiva di mercato e l’amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è consapevole di quanto lavoro ci sarà da fare.

In primis resta viva la questione difesa dopo l’uscita di scena ufficiale del centrale slovacco Milan Skriniar, oggi fermo ai box per l’infortunio alla schiena. La speranza è quella di poter affiancare un profilo di esperienza internazionale ad un altra giovane promessa, per comporre la linea a tre definitiva nella quale dovrebbe figurare con certezza Alessandro Bastoni. Da sciogliere il nodo rinnovo per Stefan de Vrij come anche il riscatto del cartellino di Francesco Acerbi dalla Lazio. Fronte centrocampo fari puntati dalla Premier League su Marcelo Brozovic, in lenta ripresa della zona di sua competenza nello scacchiere nerazzurro post infortunio. Quanto all’attacco invece, Romelu Lukaku farà rientro al Chelsea per rispetto degli accordi di prestito. Dopodiché è probabile che lo stesso Marotta potrebbe decidere di offrirgli il prolungamento del prestito, sempre dietro approvazione di Todd Boelhy che dovrà alleggerire il carico delle spese sinora sostenute. Poche speranze per Joaquin Correa di restare, mentre dalla Spagna il richiamo è forte anche per il suo connazionale Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, Marotta opzione per l’attacco: una richiesta

Il centravanti e simbolo nerazzurro, Campione del Mondo uscente in Qatar, ha finalmente ripreso la marcia di gol in Europa con la brillante prestazione offerta contro il Benfica nel quarto di finale di ritorno di Champions.

Questo ha inevitabilmente destato nuove curiose attenzioni da parte delle big europee, fra cui non soltanto le solite di Premier League ma anche de La Liga. L’Atletico Madrid, in particolare, vorrebbe approfondire i contatti e Diego Simeone sogna il colpaccio assoluto. L’unico vero problema che affligge i ‘Colchoneros’ è il limite salariale e lo scarso budget di mercato. La cifra massima da poter spendere in questo momento si aggira intorno ai 40 milioni, troppo pochi per convincere Marotta. A meno dell’inserimento di Alvaro Morata come contropartita tecnica per rinvigorire l’attacco nerazzurro. Il calciatore, già obiettivo del Milan di Paolo Maldini, potrebbe però faticare nel trovare il proprio ambiente nella Milano a tinte scure. Per questo motivo è molto probabile che la dirigenza possa escludere questa possibilità, lasciando che Morata scelga autonomamente dove fare casa.