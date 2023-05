Si chiude col pagamento della clausola: scacco matto all’Inter

By

La big inglese è pronta col pagamento della clausola di rescissione del difensore, e così anche l’Inter finisce nei guai: il domino lascia i nerazzurri scoperti

Scalvini resta uno degli obiettivi principali del mercato dell’Inter nonostante il suo prezzo tutt’altro che accessibile. Ora, però, la situazione rischia di complicarsi ulteriormente: sul giovane difensore della Dea è infatti pronto a piombare il Napoli. E tutto ciò in reazione a una mossa a sorpresa del Manchester United.

Si sapeva che la big inglese era interessata a Osimhen e a Kim del Napoli. Si era parlato di un possibile investimento da 150 milioni per entrambi i campioni. De Laurentiis ha può volte ribadito di non voler cedere nessuno. Ma il problema è che su Kim pende una clausola di rescissione, anche se valida per soltanto pochi giorni.

Insomma: lo United si sta preparando al pagamento di questa clausola per prendere subito il coreano. E di conseguenza gli azzurri cercheranno di sostituirlo con il meglio sulla piazza, e cioè con il giovane Scalvini.

Pagamento della clausola e addio: l’Inter scavalcata dal Napoli

Scalvini piace un po’ a tutta Europa. E l’Inter è la squadra che da più tempo sembra interessata al ragazzo. C’è urgenza di trovare un difesore affidabile per sostituire Skriniar. Scalvini, in questo senso, sembrava il preferito di Inzaghi e della dirigenza. Ma c’è un grande ostacolo, oltre al prezzo. Il Manchester United è pronto ad attivare la clausola per prendersi il centrale Kim Min-jae, la società di Aurelio De Laurentiis si è già mossa per trovare un erede.

Nel mirino c’è appunto Giorgio Scalvini dell’Atalanta. E secondo alcune voci sono già cominciati i colloqui sia con la Dea che con l’entourage del giocatore. Tutto, ovviamente, è ancora in fase preliminare.

Ma se il Napoli si è mosso vuol dire che il Manchester United sta facendo sul serio. Con il pagamento della clausola da 60 milioni presente nel contratto del difensore, valida solo per l’estero ed esercitabile dal primo al 15 luglio, il Napoli sarà messo spalle al muro.

Proprio l’estate scorsa i partenopei avevano sfruttato la clausola per acquistare Kim dal Fenerbahce per 20 milioni di euro. E ora la stessa clausola potrebbe impedire a De Laurentiis di trattenere il miglior centrale della Serie A. Piccola consolazione: una plusvalenza da 40 milioni di euro.

Su chi punterà l’Inter in difesa?

Per Marotta e Ausilio la questione Kim potrebbe dunque voler dire rinunciare subito a Scalvini. La trattativa dello United con il sudcoreano potrebbe essere definita prima di luglio, da un punto di vista informale. E così il Napoli pensa già a Scalvini, e a un elemento di ulteriore esperienza, se partisse un altro difensore, tipo Ostigard.

Per l’Inter i nomi in ballo sono altri. Sembrava fatta per Dialó, ma dopo l’infortunio dell’ex Milan la pista si è molto raffreddata. Lo scorso 4 marzo il giocatore ha abbandoto il campo nel corso del match Lens-Lille. Referto: rottura del crociato destro. E dovrebbe rimanere fuori almeno fino a fine settembre, quando il campionato di Serie A sarà già iniziato da un pezzo.

Piace anche Demiral dell’Atalanta. E si punta a Rodrigo Becao, difensore brasiliano di proprietà dell’Udinese. Il centrale dei friulani viene da un’ottima stagione. Ha personalità, fisico ed è bravo nel guidare la retroguardia. Non è proprio un braccetto destro, ma sa muoversi su tutta la linea. Per questo Inzaghi potrebbe seguirlo come sostituto di Skriniar, vista anche la capacità del brasiliano di condurre palla e di inserirsi.

Altri nome dalla Serie A: Fabiano Parisi dell’Empoli, anche lui però seguito dal Napoli. L’Inter potrebbe far abbassare il prezzo inserendo il cartellino di Satriano.