Adios Inter: trattativa conclusa, già svolte le visite mediche

Accostato all’Inter, alla Juve, al Napoli e ultimamente alla Roma, giocherà in un altro campionato: la trattativa sarebbe già conclusa e il calciatore avrebbe pure svolto le visite mediche

Il futuro di Grimaldo, laterale del Benfica che si svincolerà a giugno, sarà in Germania. Dal Portogallo danno infatti praticamente per certo il suo passaggio al Bayer Leverkusen. La trattativa sarebbe già bella e che conclusa, e la firma ufficiale sarebbe dunque imminente, con il terzino spagnolo che avrebbe già effettuato le visite mediche.

Anche i media tedeschi confermano l’affare. Quindi il terzino del Benfica Alejandro Grimaldo proseguirà la sua carriera in Bundesliga. Il Bayer Leverkusen ha voluto fortemente il terzino, vincendo la concorrenza del Nizza e dell’Inter e della Juve. E così ha messo sotto contratto il laterale spagnolo classe ’95. Sembra che sia tutto definito: Grimaldo avrebbe già firmato un contratto di quattro anni e oggi stesso, dopo le visite mediche, le aspirine dovrebbero ufficializzare la conclusione della trattativa, con il suo arrivo a parametro zero.

Un giocatore come Grimaldo, col contratto in scadenza a fine stagione aveva fatto gola a tantissimi club. Qualche mese fa si era parlato insistentemente dell’Inter, e nelle ultime settimane era cresciuto l’interesse della Juventus. Alla fine però il terzino andrà al Bayer Leverkusen, la squadra eurorivale della Roma nella semifinale di Europa League.

Trattativa conclusa, già svolte le visite mediche: Grimaldo in Germania

Secondo il portale Goal.com, il ventisettenne avrebbe già scelto da un mesetto di proseguire la sua carriera in Bundesliga. Non si sa se l’Inter lo abbia mai contattato, ma di certo lo hanno fatto la Roma e la Juventus. Nato a Valencia, Grimaldo è entrato a far parte del settore giovanile del Barcellona nel 2008. Ha esordito ufficialmente con la squadra B blaugrana nel 2011 a quindici anni. Così è diventato il giocatore più giovane mai apparso in una partita di Segunda División, prima di essere superato da Lamine Yamal nel 2023.

Nel febbraio 2013 Grimaldo ha subito un grave infortunio al ginocchio, che lo ha tenuto ai box per il resto della stagione. È tornato in campo nel gennaio dell’anno successivo. Poi nel 2015, ha firmato con il Benfica. Il Barcellona ci ha guadagnato un milioncino più una percentuale su una futura cessione (che non è mai arrivata).

Con il Benfica, il terzino sinistro ha vinto tre campionati portoghesi, una coppa del Portogallo, una coppa di lega e tre supercoppe. In questi anni il ragazzo ha dimostrato di essere uno dei terzini più affidabili sulla piazza. Bravo in entrambe le fasi di gioco, tecnico, abile nei cross e nei calci di punizione.

Fino a una settimana fa il futuro del terzino sembrava ancora in bilico e nessuno escludeva la possibilità di un rinnovo con i portoghesi. Intervistato da A Bola, Grimaldo si era espresso in questo modo a proposito di un prolungamento: “È una decisione complicata, non è facile, perché il Benfica è il club della mia vita, perché ho trascorso tutti gli anni della mia carriera qui. Dobbiamo pensare a ciò che è importante, e in realtà l’importante è vincere il campionato. Dire se resto o no non è importante“.

Di certo il terzino interessava a Marotta, specialista dei colpi a zero. Dopo aver portato a Milano, Calhanoglu, Onana e Mkhitaryan, l’ad interista aveva probabile studiato il dossier del laterale sinistro del Benfica. E questo indipendentemente dal futuro di Robin Gosens, che mesi fa sembrava in uscita verso la Germania ma che ultimamente ha trovato più spazio.