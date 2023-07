Il Liverpool molla l’obiettivo interista: Klopp ha scelto l’alternativa

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare spesso dell’interesse del Liverpool per un giocatore interista, ma ora Klopp ha un altro obiettivo dichiarato

A quanto pare sembra che l’Inter possa tirare un sospiro di sollievo: il Liverpool dovrebbe aver tolto gli occhi di dosso a Nicolò Barella: dopo un lungo e insistito corteggiamento a distanza, per Jürgen Klopp il centrocampista sardo non è più l’obiettivo principale. L’ipotesi di un assalto da parte dei Reds appare dunque ormai remota.

Il club inglese sta infatti chiudendo per Lavia. Ci sarebbe già un accordo verbale fra giocatore e squadra interessata. In Inghilterra sono tutti sicuri che l’operazione si farà. Proprio Klopp va inteso come il vero regista della trattativa. L’allenatore tedesco è colui che ha insistito affinché i dirigenti del Liverpool facessero sul serio per prendere il 2004 Romeo Lavia del Southampton.

Il giovane belga è un ottimo giocatore. E non a caso piace a mezza Europa. Pareva che potesse muoversi il Manchester City (che gode di un’opzione per l’acquisto del ragazzo). Ma nelle ultime ore si è registrata una forte accelerazione da parte dei Reds, che ora sono vicinissimi alla conclusione dell’affare. Il belga si trasferirà alla corte di Klopp per 50 milioni di euro, circa.

Proprio qualche giorno fa l’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp aveva confermato che ci sarebbero stati altri trasferimenti in arrivo prima dell’inizio della stagione. E Romeo Lavia è il giocatore che il tedesco più fortemente vuole ad Anfield.

Klopp molla l’obiettivo nerazzurro: ora il Liverpool ha preso Lavia

Mancano meno di tre settimane al match di apertura della nuova stagione di Premier League, quando i Reds sfideranno il Chelsea. E il Liverpool ha il dovere di dimostrare di essere una squadra temibile e tosta, pronta a dettare il suo gioco in Premier. Per questo Klopp ha fatto la voce grossa con i dirigenti, per avere subito chi riteneva utile alla causa. L’obiettivo è quello di sistemare gli ultimi colpi di mercato il prima possibile.

Perso Fabinho, Klopp ha bisogno di rinforzi a centrocampo. Ovviamente Jurgen Klopp sa già come utilizzare al meglio Alexis Mac Allister per la prossima stagione. Per ora, l’altro titolare su cui può contate è mezzo rotto: si tratta del diciottenne Stefan Bajcetic, che sta ancora tornando in forma dopo l’infortunio che ha posto fine alla sua stagione lo scorso marzo.

Laiva sarà fondamentale. Ecco perché il Liverpool sembra voler chiudere a tutti i costi la pratica. Così, dopo una prima offerta da 45 milioni di euro rifiutata, i Reds hanno già rilanciato per prendersi il 2004 del Southampton. Lavia è il giocatore che secondo Jurgen Klopp può dare nuova linfa alla mediana. L’alternativa era Barella, che però l’Inter non avrebbe mai ceduto. A meno di una proposta stratosferica (secondo i media inglesi superiore ai 120 milioni di euro).

Il Southampton, retrocesso a maggio, sta resistendo con tutte le sue forze per trattenere il campioncino. Ma non potrà farlo a lungo, soprattutto perché Laiva ha già scelto di lavorare con Klopp. I negoziati sono ancora in corso ma più passa il tempo è più si avvicina la fumata bianca.

L’unica antagonista del Liverpool sull’obiettivo è il Chelsea, che però non rilancia da parecchio. Il diciannovenne ammirato da Klopp ha giocato per 45 minuti con il Southampton nell’amichevole persa 3-2 contro il Bournemouth al St Mary’s martedì sera. Proprio il Bournemouth sarà la nuova squadra di un interista: il portiere Radu si trasferirà nel nuovo club con la formula di prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.