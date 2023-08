Continua la minaccia saudita: tentativo last-minute per Mkhitaryan

Mkhitaryan potrebbe essere ancora nel mirino del calcio saudita: Inzaghi non vuol perdere l’armeno, ma la dirigenza non chiude

L’arrivo di Frattesi e di Samardzic, contestualmente all’addio di Brozovic e di Gagliardini, hanno di fatto ridisegnato il centrocampo dell’Inter. Le certezze si chiamano Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan.

L’armeno, anche se nerazzurro da relativamente poco, è già uno dei fedelissimi di Simone Inzaghi. L’allenatore difficilmente farà a meno di lui: Mkhitaryan è tatticamente prezioso, utile in termini di esperienza e uno dei leader dello spogliatoio. La passata stagione Inzaghi non è riuscito a rinunciare alla sua spinta e alla sua visione di gioco.

Per questo l’allenatore si opporrebbe sicuramente all’idea di una cessione. I dirigenti nerazzurri, invece, potrebbero essere intrigati dalla possibilità di registrare una netta plusvalenza su un trentaquattrenne.

Non sarebbe escluso un tentativo last-minute da parte dei ricchi club arabi. Vi aggiamo già parlato in passato dell’attenzione da parte di alcuni club. E anche adesso varie squadre della Saudi Pro League potrebbero essere interessate all’armeno. Si parla di una possibile valutazione di 15 milioni, intascabili dell’Inter, e di 12 milioni di ingaggio per due anni al giocatore.

Offerta saudita per Mhkitaryan: Inzaghi ne sarebbe sconvolto

C’è da dire che gli armeni, in generale, non hanno un buon rapporto con i sauditi. A livello socio-politico, l’Armenia mantiene infatti relazioni positive e pacifiche con la maggior parte degli Stati arabi, ad eccezione dell’Arabia Saudita. E per gli armeni Mkhitaryan è una specie di eroe nazionale, un simbolo di coerenza politica e patriottismo.

Anche suo padre Hamlet era un calciatore importante e amato dal suo popolo, ma Henrikh è considerato il Maradona dell’Armenia, il giocatore più forte della storia del Paese. Nel 2011, il centrocampista ha poi dimostrato di aver molto a cuore il destino del proprio popolo: lo dimostò portando doni ai familiari dei soldati vittime di un attacco azero.

Per questo il nerazzurro è considerato un “difensore della patria”. Ma, ovviamente, Mkhitaryan è un professionista e, l’Armenia non è in conflitto con l’Arabia Saudita così come lo è con la Turchia, il Pakistan e l’Azerbaigian. Quindi, nel caso di una trattativa, questioni del genere passerebbero in secondo piano.

L’Inter potrebbe dunque ragionare su una possibile offerta last-minute per Mhkitaryan da parte di qualche squadra saudita. L’ex Roma è stato preso a zero ed è in scadenza di contratto. Venderlo a più di 10 milioni sarebbe finanziariamente un gran colpo.

Samardzic erede naturale dell’armeno

L’arrivo all’Inter di Lazar Samardzic dall’Udinese è anche un acquisto di prospettiva. L’Inter sa che l’armeno non potrà continuare a giocare ad altissimi livelli. Per questo è necessario prepararsi per tempo per il post-Mkhitaryan.

Pur essendo un giocatore con caratteristiche fisiche e tecniche un po’ differenti, il serbo ricorda l’armeno da giovane. Ecco perché non è sbagliato considerarlo il suo ricambio naturale. Entrambi sono bravi nel palleggio e nel proporsi al tiro. L’ex Udinese deve però ancora imparare come partecipare di più al gioco anche in fase di copertura. Proprio come fa Mhkitaryan.

Non bisogna dimenticare che l’armeno ha trentaquattro anni e che il suo contratto è in scadenza nel giugno 2024. Insomma, da un punto di vista pratico, un addio anticipato con plusvalenza non sarebbe così male per le casse interiste. La situazione va quindi monitorata con attenzione.