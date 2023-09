Simeone senza cuore: ‘scippo’ all’Inter a gennaio

Blitz dell’Atletico Madrid di Simeone per l’obiettivo nerazzurro nella prossima sessione di mercato, voci dalla Spagna alimentano la preoccupazione

Ad un Inter parzialmente rivoluzionata lungo la spina dorsale del proprio organico grazie ad un minuzioso lavoro chirurgico operato dalla dirigenza, si sovrappongono altrettante grandi realtà europee come l’Atletico Madrid.

I ‘Colchoneros’ di Diego Simeone puntano molto sulla forza di Antoine Griezmann ma hanno perso grande attrattiva dopo la partenza di Yannick Carrasco, un calciatore da tempo sul piede d’addio e spesso prezioso in fase offensiva con estro e qualità.

Quest’ultimo, andato via dalla capitale spagnola a ridosso della chiusura di mercato, non ha permesso alla dirigenza biancorossa di scovare un degno sostituto per mancanza di tempo materiale. Ma Simeone non vuol comunque perdersi d’animo. Parte della stagione verrà coperta dalle forze attualmente presenti in organico per poi fiondarsi nuovamente sul mercato nella sessione invernale di riparazione, dove ci sarà proprio l’Inter da fronteggiare in un faccia a faccia scoppiettante.

Questo perché ambo le parti condividono la stessa passione per un calciatore in rapidissima crescita che ha fatto conoscere sé stesso soprattutto nei passati impegni al Mondiale in Qatar con indosso la maglia della Nazionale Canadese. Si tratta del giovane esterno Tajon Buchanan, attualmente sotto contratto con il Club Brugge.

Buchanan obiettivo principale dell’Atletico Madrid, all’Inter solo in caso di partenza di Dumfries

Il calciatore era infatti finito sotto osservazione dell’Inter come eventuale alternativa a Denzel Dumfries in caso di cessione, ma anche come suo sostituto prima che Juan Cuadrado venisse aggiunto al gruppo nerazzurro a costo zero puntando più sull’esperienza e la convenienza di un’operazione nettamente più semplice da gestire.

La scelta dirigenziale ha favorito il netto inserimento dell’Atletico Madrid che, secondo voci di corridoio dalla Spagna, potrebbe effettivamente valutare l’acquisto – eventualmente anche a mezzo di un prestito con opzione di riscatto – fra qualche mese quando le acque del mercato incominceranno a muoversi di nuovo. Gli osservatori continueranno a muoversi verso di lui con cautela, studiandone il rendimento anche in queste prime battute della nuova stagione sportiva.

Per l’Inter potrebbe dunque non esserci molto da fare nel caso in cui la controparte spagnola dovesse fondarcisi. Ciò dovuto alla diversità di necessità cui andranno incontro le due realtà. Per i madridisti si tratterebbe di un colpo cercato e voluto, per i nerazzurri si tratterebbe di un ripiego. Ed appare inverosimile che un calciatore in crescita come Dumfries possa abbandonare Inzaghi proprio nel bel mezzo della stagione, con tanti impegni (anche di Champions League, si presume) ancora da espletare.