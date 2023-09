Gli Emirati dettano i tempi del closing: cessione Inter entro il 2024

Il fondo del Bahrein Investcorp, come raccontato negli scorsi giorni, vuole portare avanti le negoziazioni e spera in un closing entro il 2024

Il gruppo Suning non si è ancora espresso sulla questione della cessione, ma dagli Emirati Arabi si è sempre più convinti che la trattativa intavolata da Investcorp per acquistare l’Inter andrà avanti: la chiusura potrebbe arrivare nel 2024. Sul network satellitare Abu Dhabi Sports TV continuano a raccogliere pareri e indiscrezioni sull’affare fra Investcorp e Suning. Per ora, ovviamente, si tratta solo di voci.

Il possibile cambio di proprietà dell’Inter, con Zhang non ancora poco deciso su quale soluzione prendere, appassiona anche il mondo arabo. Negli Emirati Arabi tutti puntano sulla potenza di Investcorp. Il fondo, sfruttando i debiti di Zhang, potrebbe essere vicino a ottenere il via libera. Si attenderebbe dunque solo la formalizzazione ufficiale dell’offerta.

I giornalisti di Abu Dhabi Sports TV affermano con una certa risolutezza verbale che la trattativa fra Zhang e Investcorp è a buon punto: i contatti starebbero andando avanti anche se non all’orizzonte non sia ancora percepibile una risposta da parte dei cinesi. In generale, non ci sarebbero pretese di fretta: c’è ancora tempo per ponderare.

In attesa del closing: Investcorp crede nella cessione

Dunque si parla ancora di qualche mese di attesa. “Se le cose andranno bene, la chiusura e il perfezionamento dell’accordo avverrà nel prossimo anno, nel 2024“, ha precisato l’emittente, dettando così i tempi definitivi del possibile closing.

“Confermo che le negoziazioni stanno andando avanti“, ha detto Turki Al Ghamdi, un giornalista del network intercettato da TuttoSport. “Investcorp è una società con diversi investitori, tra cui Mubadala Investment Company che ne detiene il 20%, fondata nel 1982 dal defunto Nemir Kirda. Oggi la società gestisce 50 miliardi di euro e il suo presidente esecutivo è Mohammed Mahfoodh Al Ardhi“.

Un uomo speciale, così lo descrive il giornalista. Un ex militare e banchiere, dagli obiettivi precisi e grandiosi. “Amante del calcio e della Sardegna, dove è stato spesso in vacanza“.

كما أكدنا لكم خلال هذا العام أن انفستكورب عازمة على التقدم بعرض لشراء الإنتر، خلال الأشهر الماضية تم العمل على جمع رأس المال كما هي عادة الصندوق،والآن المفاوضات تأخذ منحى متقدم وسط وجود نية زهانغ للبيع ⚽️ . – إن تمت الصفقة فسوف تكون نقلة نوعية لمستقبل النيراتزوري إنتر 🔵⚫️🚨 https://t.co/BpbdDD5XOU pic.twitter.com/RKpMufpJAP — Turki Alghamdi (@zlatan_gh) September 26, 2023

Nel tweet che vedete qui sopra il giornalista Al Ghamdi conferma che il fondo Investcorp è intenzionato a presentare un’offerta per l’acquisto dell’Inter. Nei mesi scorsi si è lavorato per raccogliere capitali, come è consuetudine del fondo, e ora le trattative starebbero entrando nel vivo, in attesa che Zhang scolga le ultime riserve. “Se l’affare si concludesse, sarebbe un salto di qualità per il futuro dell’Inter“, conclude il giornalista.

Altri potenziali acquirenti all’orizzonte?

La rivoluzione è dunque possibile? Dipende soprattutto da Zhang. Cioè dalle possibilità di restituire o rifinanziare il prestito a Oaktree. Ma 400 milioni di euro sono parecchi, specie di fronte a una scandenza così vicina (bisogna versarli entro il 20 maggio).

Il fondo del Bahrein accostato più volte ai nerazzurri sembra avere i numeri e la volontà di chiudere l’affare. Sempre su X, Al Ghamdi scrive: “Ci si chiede se ci possano essere altri investitori che vogliono comprare l’Inter… Quello che vediamo è un tentativo da parte del management di fare pressione su Investcorp per ottenere un’offerta più alta…”

“Come accennato, non si prevede che accada qualcosa di concreto prima del 2024“, ha ribadito il giornalista a proposito del closing-time per la cessione. “Quindi, per ora, sulla scena c’è solo Investcorp e speriamo che l’accordo abbia successo. La decisione finale è nelle mani di Zhang“.