La Juventus scippa a zero il fedelissimo di Inzaghi

Giuntoli starebbe lavorando per provare a portare a costo zero alla Juve un fedelissimo di Simone Inzaghi: l’Inter rischia la beffa

Da acquisto criticato a intoccabile: dopo tre anni a Milano, Matteo Darmian è ormai uno dei giocatori più apprezzati dalla tifoseria nerazzurra. E di certo è un calciatore a cui Simone Inzaghi non riesce proprio a rinunciare. Il nuovo acquisto Pavard, voluto con tutte le forze dall’Inter e strappato con difficoltà al Bayern, è stato in questo avvio di stagione chiuso dal jolly ex Manchester United, a riprova dell’enorme stima che il mister nerazzurro nutre nei confronti dell’Italiano.

Matteo Darmian ha prolungato di un anno il suo contratto con l’Inter la scorsa stagione, ma la sua permanenza è di nuovo in forse: a giugno 2024 potrebbe liberarsi a zero. Per l’Inter è ancora troppo presto per parlare di rinnovi: lo ha spiegato recentemente l’ad Beppe Marotta.

Proprio per questo, potrebbe presto sorgere un rischio concreto: le concorrenti, che non stanno a guardare e neppure hanno troppo rispetto per le esigenze strategiche altrui, potrebbero puntare al potenziale affare a sorpresa.

Il portare calciomercatonews ipotizza per esempio un possibile interesse della Juve: Cristiano Giuntoli potrebbe anche provare a prendere a zero il fedelissimo di Inzaghi, battendo l’Inter sul tempo e promettendo al giocatore un contratto più lungo e un ingaggio leggermente più alto rispetto a quello attuale.

Un clamoroso colpo di scena potrebbe così rovinare i programmi a breve termine dell’Inter. Giuntoli sarebbe pronto a scatenarsi e a scippare a zero uno dei pilastri di Simone Inzaghi. Allegri vorrebbe infatti poter allenare giocatori duttili e pronti a sacrificarsi in campo, affidabili tatticamente e ordinati.

Scippo all’Inter: la Juve punta al fedelissimo di Inzaghi

In base a ciò la Juventus potrebbe puntare a rimpolpare la rosa con giocatori di esperienza e dai costi più sostenibili. Piace molto un fedelissimo di Simone Inzaghi: un difensore che nell’ultimo anno e mezzo ha garantito continuità e grande affidabilità.

“Il neo direttore sportivo della Juventus torna a guardare in casa Inter per un profilo che, a costo zero, farebbe parecchio comodo al Conte Max in vista della stagione 2024/25“, si legge sul sito. Matteo Darmian è però un giocatore di cui Inzaghi ha immensa fiducia, ed è quindi prevedibile che l’Inter possa essere interessata a rinnovargli il contratto.

Cosa farà Darmian? La speranza è che continuerà a dare la priorità al rinnovo con l’Inter. Ma al momento tutto è in stanby, per questo non si può escludere il possibile inserimento di Giuntoli.

Se l’offerta dei bianconeri dovesse rivelarsi più soddisfacente per il giocatore, sia da un punto di vista di stipendio che soprattutto di durata (Giuntoli potrebbe proporre un biennale), allora il jolly di Legnano potrebbe prendere in considerazione il passaggio alla Juventus.

Quale futuro per Darmian?

Beppe Marotta potrebbe dunque essere costretto a rivedere i suoi piano per tenersi stretto il classe 1989 e impedire lo scippo da parte della Juventus. Già in questo scorcio di stagione con l’Inter, Darmian ha riconfermato la sua importanza per la squadra e Inzaghi.

Il difensore è uno dei giocatori con la media più alta di passaggi riusciti. Nel match contro il Sassuolo è risultato a finalizzare ben 71 passaggi riusciti.

Inoltre Darmian può essere utile anche per sostituire Dumfries sulla destra, e non solo perché manca Cuadrado: l’italiano dà a Inzaghi più equilibrio e più sicurezza in difesa.