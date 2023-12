L’Inter non ha chance: al Bayern per 45 milioni di euro

Nerazzurri costretti a dirgli addio. Svelata l’operazione che rischia di concretizzarsi nel corso della prossima estate

Tema campo a parte, l’Inter sta tentando di dare il meglio di sé anche sul mercato. Secondo quelle che sono le proprie possibilità naturalmente. Già a gennaio, infatti, è previsto un assalto dei nerazzurri per Tajon Buchanan, laterale di destra di attuale proprietà del Club Brugge che da tempo piace al duo Marotta-Ausilio e per cui emergono ora altre novità.

La stessa società di appartenenza del ragazzo è, infatti, arrivata a dare il via libera per la partenza anticipata del classe ’99, e quindi già nel corso di questa finestra di calciomercato invernale, scenario già anticipatovi da noi di Interlive.it nelle passate settimane. Filtra ora pieno ottimismo dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ per questa operazione, anche in virtù della mancata convocazione del canadese nelle ultime due uscite a cui è stato partecipe il Brugge.

Buchanan a parte, però, l’Inter ha in mente di arricchire la propria rosa con l’innesto di un nuovo centrale di difesa, verosimilmente in ottica di giugno. Quello di Tiajo Djalo il profilo individuato dall’intera dirigenza interista, colei che avrebbe già raggiunto un’intesa di massima col ragazzo per il suo ritorno in estate a Milano, sponda nerazzurra questa volta.

Non solo. Un altro profilo da tempo desiderato dagli attuali vicecampioni d’Europa è quello di Giorgio Scalvini, nome a cui Simone Inzaghi e il resto del proprio staff tecnico sono ora costretti a rinunciare proprio per questo motivo.

Scalvini-Bayern Monaco, si può chiudere a giugno: valutazione non alla portata dell’Inter

Il futuro di Giorgio Scalvini, centrale di difesa che tanto piace all’Inter da diverse stagioni e per cui i nerazzurri di Milano non hanno mai potuto muovere passi concreti per via dell’elevata valutazione del ragazzo, è destinato a essere tra: Premier, Liga e Bundesliga.

Potrebbe essere il Bayern Monaco, infatti, a riporre in estate sul tavolo dell’Atalanta un ricco assegno da 45 milioni di euro per il classe ’03, bonus inclusi, e il tutto è da attribuirsi alle situazioni De Ligt e Upamecano, difensori che non stanno rispettando le attese degli scorsi anni (ex Juve in particolar modo). A confermarlo le appena 8 presenze raccolte in campionato dall’olandese, calciatore approdato in Baviera nell’estate 2022 a mezzo di un’offerta da 67 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, più 10 milioni di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi.