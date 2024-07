Esplode il ‘caso’ Pavard: cosa è successo a Euro 2024

Finora, Euro 2024 non ha portato grandi soddisfazioni ai giocatori dell’Inter, e di certo non ha esaltato le qualità di Pavard

Prima dell’Europeo tedesco, la stampa francese ha analizzato tutta la stagione in nerazzurro di Benji Pavard, giungendo alla conclusione che la Nazionale francese, grazie a Inzaghi, aveva ora un’arma in più. Un centrale sicuro, buono per una difesa a quattro e perfetto per una difesa a tre, e ancora adattabile a terzino destro. Qualcosa, però, non è andato secondo le previsioni.

Il difensore nerazzurro ha finora collezionato zero minuti in campo con la maglia della Francia. Il ct Didier Deschamps non lo ha mai messo in campo, nemmeno negli ultimi minuti. C’è una ragione?

L’allenatore preferisce giocare a quattro e affidarsi a Upamecano e Saliba. Sulla destra, poi, il posto è di Koundé, e nessuno glielo toglie. Ci sta che il ct possa preferirgli altre soluzioni. Ma è strano che in quattro partite a Euro24 Pavard non abbia neanche potuto giocare 2′ minuti.

Il ragazzo non appare risentito. Dalla panchina motiva i compagni in campo e partecipa attivamente ai festeggiamenti, mostrando di essere nella migliore disposizione d’animo possibile. Di certo, però, ripensa all’Inter e al ruolo da intoccabile per la difesa che ha saputo conquistarsi nella squadra allenata da Simone Inzaghi.

Ieri, in volo con la Francia con la sua Nazionale per Amburgo, il difensore ha fatto di nuovo sapere di pensare all’Inter. C’è riuscito con un video condiviso dai tanti account che seguono gli uomini di Didier Deschamps in ogni loro spostamento. Nella clip, in mezzo ai compagni (quindi in mezzo a vari milanisti), Benji intona tutto contento Pazza Inter.

Prima che la Francia arrivasse in Germania, come una delle Nazionali favorite per la vittoria dell’Europeo, Deschamps aveva lasciato intendere che Pavard poteva anche tornare utile come uomo al centro della difesa. In realtà, il ct francese lo ha sempre visto come un terzino destro, ma in passato lo ha anche provato come centrale, assecondando i desideri del giocatore e il suo nuovo ruolo all’Inter.

Deschamps ne aveva parlato esplicitamente in conferenza stampa a fine maggio. “Pavard fa parte della lista… Tutti i giocatori possono potenzialmente essere titolari”, aveva detto l’ex Juve. “Il suo ruolo da difensore centrale è interessante anche perché nel sistema di gioco dell’Inter non è proprio un centrale. Benjamin ha background ed esperienza, anche se nell’ultima competizione con la Francia ha giocato poco”.

E qui Deschamps si era lasciato scappare un commento che lasciava forse presagire che Pavard avrebbe visto poco il campo: “Il tempo di gioco non è garantito per nessuno. Non potrò dare pari minuti a tutti. Ma dobbiamo coinvolgere tutte le nostre risorse”.

La Francia ha trovato una certa stabilità con gli attuali quattro titolari in difesa. Tutti stanno facendo bene, soprattutto i due sulla fascia, e cioè Koundé e Theo Hernandez. Inoltre Pavard non gioca a quattro da parecchio tempo, e quando Deschamps lo ha provato come centrale non è rimasto particolarmente colpito.

Posto perso per sempre?

Nelle ultime partite giocate con la Francia, Pavard è stato considerato ancora un terzino. Una sola volta è entrato per fare il centrale. C’è anche da notare che non è stato impiegato neppure in occasione dell’ultima amichevole di preparazione al torneo tedesco. L’ultima presenza di Pavard con la maglia della Francia risale al 5 giugno. A un mese fa.

Giocò anche poco: scese in campo per poco più di 25′, occupando la corsia destra contro il Lussemburgo in amichevole. Ha giocato invece come centrale lo scorso 23 marzo, quando partì dal 1′ nella sconfitta in amichevole contro la Germania.

Insomma, per Benji l’interista, nella Francia, non sembra esserci più spazio. Ma più la Nazionale francese andrà avanti nel torneo europeo è più potrebbero crescere le possibilità che il ct lo butti dentro almeno nel finale.