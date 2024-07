L’Inter pensa al futuro: ‘scippo’ americano al Milan

L’Inter non ha necessità di rivoluzionare la rosa, ma sta lavorando a diversi talenti per il futuro: anticipo secco al Milan sul calciomercato

Il calciomercato è iniziato, l’Inter ha già messo a segno diversi colpi, garantendosi Zielinski, Taremi e Josep Martinez, ma Beppe Marotta non ha intenzione di fermarsi qui, puntando anche a garantire a Simone Inzaghi un futuro florido con l’acquisizione di diversi talenti.

Lo stiamo vedendo anche negli ultimi giorni, in cui la Beneamata si sta concentrando sull’arrivo di un nuovo difensore, ma sta tenendo d’occhio calciatori di Serie B che hanno mostrato a più riprese il loro valore. Ci riferiamo a Tessmann e Bernabè, in forza rispettivamente a Venezia e Parma, ma occhio anche a delle piste estere che potrebbero diventare incandescenti nei prossimi giorni.

Tra queste, c’è il nome di Rokas Pukstas, super talento di nazionalità americana che ha mostrato a più riprese le sue qualità con la maglia dell’Hajduk Spalato, in Croazia. Si tratta della stessa squadra di Ivan Perisic, di cui di recente si è parlato di un ritorno in nerazzurro, ancora non decollato. L’operazione sarebbe abbastanza costosa e si aggirerebbe attorno ai 10 milioni di euro, ma il classe 2004 è desinato a fare le fortune di chiunque dovesse prelevarlo in futuro, per cui la squadra mercato ci sta pensando.

L’Inter valuta Pukstas: lo voleva anche il Milan

Il nome di Pukstas non è nuovo al calciomercato italiano, dato che anche il Milan ci aveva fatto più di un pensiero alcuni mesi fa, senza mai arrivare a dama. Si tratta di un centrocampista moderno e completo, già con una buona struttura fisica, visti i 181 centimetri d’altezza e che dalle nostre parti è stato spesso accostato a Mario Pasalic.

Come lui, è abile a svolgere entrambe la fasi di gioco e ha un senso innato dell’inserimento che potrebbe portarlo a segnare diversi gol nei prossimi anni. L’Hajduk sente odore di cessione importante e di fronte a certe cifre non riuscirebbe a trattenere il classe 2004. Bisogna comunque sottolineare che per l’Inter si tratta ancora di un’idea, non di una vera e propria trattativa e infatti non sono ancora state recapitate offerte al club croato.

Certo, se le cose per Tessmann dovessero andare male, un tentativo concreto potrebbe essere fatto, ma non resterebbe comunque nella rosa di Simone Inzaghi. Verrebbe blindato con un contratto lungo, almeno fino al 2029, e poi sarebbe girato in prestito in un club italiano o allo stesso Hajduk per completare il percorso di crescita.