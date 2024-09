Affondo decisivo, l’Inter vuole chiudere subito con l’Udinese

L’Inter continua a seguire un calciatore dell’Udinese. I nerazzurri potrebbero riprovarci già alla riapertura del mercato a Gennaio

Nonostante un organico completo in ogni reparto e ricco di alternative che permette a Inzaghi di poter contare su due formazioni titolari, l’Inter resta sempre vigile sul mercato, pronta a sfruttare le possibili occasioni che potrebbero presentarsi per rinforzarsi ulteriormente.

L’ultimo calciomercato è avvenuto, di fatto, in due fasi. La prima, quella avviata con Zhang ancora presidente, ha portato all’Inter due calciatori a parametro zero di grande valore come Taremi e Zielinski. La seconda, invece, con OakTree ha avuto un altro imprinting con la richiesta ai dirigenti di puntare prevalentemente su calciatori under 30, giovani e da valorizzare.

Un nuovo corso che si è concretizzato subito con gli arrivi del secondo portiere Josep Martinez, destinato a sostituire Sommer in futuro, e del difensore Tomas Palacios, classe 2004 argentino, preferito agli svincolati Rodriguez e Hermoso per sostituire l’infortunato Buchanan. Verosimilmente, è proprio da questo diktat presidenziale che la dirigenza interista si muoverà in futuro per rinforzare l’organico.

Inter, obiettivo dall’Udinese: la concorrenza non manca

A proposito di calciatori giovani, il reparto difensivo ha un età media piuttosto elevata. Se a questo aggiungiamo che i contratti di De Vrij e Acerbi sono in scadenza, inevitabilmente l’Inter per rinforzare (e ringiovanire) la retroguardia.

A riguardo, uno dei principali obiettivi della dirigenza nerazzurra è il centrale sloveno Jaka Bijol dell’Udinese, un profilo già seguito la scorsa estate. Classe 1999, il difensore bianconero ha tutte le caratteristiche per poter diventare il rinforzo ideale per Inzaghi.

Oltre al fattore età di cui si è detto, Bijol è un esperto della difesa a tre e ha ulteriori margini di crescita. Di questo ne è consapevole anche l’Udinese che parte da una valutazione minima di almeno 20 milioni, una cifra destinata ad aumentare qualora anche nella stagione appena iniziata, Bijol dovesse confermarsi sui livelli di rendimento recenti sia all’Udinese che nella nazionale slovena.

In un eventuale trattativa con l’Udinese, l’Inter potrebbe inserire qualche giocatore che può interessare al club friulano al quale hanno già bussato altri top club come la Fiorentina e l’Atletico Madrid. Udinese che, dunque, è consapevole della cessione inevitabile di Bijol che non dovrebbe avvenire però nella sessione di Gennaio, almeno stando alle recenti dichiarazioni del d.s del club, Gianluca Nani, al Messaggero Veneto.