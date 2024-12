Supercoppa, Inter ancora emergenza in difesa: brutte notizie da Appiano

La squadra di Inzaghi partirà domani per l’Arabia, dove giovedì affronterà in semifinale l’Atalanta dell’ex Gasperini

Emergenza difesa anche in Supercoppa. Domani l’Inter partirà per l’Arabia, dove giovedì affronterà l’Atalanta in semifinale e poi, in caso di vittoria, contro la vincente della sfida tra Juventus e Milan.

Anche a Riad Inzaghi non potrà contare su Francesco Acerbi e Benjamin Pavard. Entrambi non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni, con il loro rientro che slitta ora alla gara col Venezia del 12 gennaio. In Arabia non ci sarà ovviamente nemmeno il terzo portiere Di Gennaro, operatosi al primo dito della mano a inizio dicembre e indisponibile fino a marzo. Partirà invece coi compagni Darmian.