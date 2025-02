David-Inter, le ultime sulla chiusura: Ausilio non molla | INTERLIVE

Jonathan David resta un obiettivo chiaro per l’Inter sul calciomercato: Piero Ausilio non molla la presa per l’attaccante del Lille

La partita tra Inter e Juventus ha denunciato ancora una volta le carenze dell’attacco nerazzurro in questa stagione. Se la fase offensiva è comunque supportata da continue rotazioni degli uomini e tanti gol anche da difensori e centrocampisti, se si analizzano le prestazioni dei singoli qualcosa manca e andrà individuato in sede di calciomercato.

Già nelle ultime due sessioni la dirigenza ha provato a sostituire Arnautovic e Correa con almeno un altro colpo di livello, ma i due attaccanti non hanno lasciato il club, rendendo impossibile un nuovo affare in entrata. I loro contratti scadranno comunque a giugno 2025, per cui la prossima estate, anche per via del possibile addio di Taremi, ci sarà almeno un altro colpo in quella zona di campo.

Un nome che piace da mesi all’Inter è quello di Jonathan David. Il centravanti canadese è un pallino di Piero Ausilio fin dai primi tempi al Lille, quando da giovanissimo l’attaccante stava già mostrando le sue qualità. Ora il suo nome è tornato in auge sul calciomercato, vista la scadenza del contratto con il club francese, ma la strada non è in discesa per i nerazzurri.

L’Inter resta in corsa per Jonathan David, ma la situazione non è facile

David ha garantito ottime prestazioni in questa stagione. I numeri parlano per lui, visto che è riuscito a realizzare 12 gol e tre assist in 20 partite di Ligue 1, ma soprattutto otto gol e tre assist in 12 sfide di Champions League. Numeri da vero bomber, nonostante David abbia nelle sue caratteristiche anche dribbling e velocità.

L’Inter è da mesi sul calciatore, ma la concorrenza di Bayern Monaco, Barcellona e Juventus sul ragazzo hanno sempre allontanato i nerazzurri, soprattutto secondo la corrente delle voci di mercato. Secondo quanto risulta a ‘InterLive.it’, però, Marotta e Ausilio non hanno mai davvero mollato la presa sul ragazzo e stanno cercando di capire i margini per concludere l’affare.

A novembre le richieste dell’entourage dell’attaccante erano sui 5 milioni di euro netti a stagione, una spesa che i milanesi possono sostenere. Il problema, allo stato attuale, è la concorrenza dalla Premier League che potrebbe far lievitare la somma dello stipendio e generare una vera e propria asta. L’Inter, a quel punto, verrebbe tagliata fuori, ma il piano dei nerazzurri è convincere il calciatore e garantirgli un ruolo da protagonista. Allo stato attuale delle cose, non sarebbe un’eresia.