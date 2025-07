Agente Calhanoglu allo scoperto, annuncio UFFICIALE: “Può succedere”

Stipic risponde alle tante voci di mercato attorno alla vicenda Calhanoglu ed esorta le parti ad una comunicazione trasparente

Sono ore di grande attesa quelle che continuano a scorrere inesorabili sul quadrante dell’orologio di Piero Ausilio. Da un momento all’altro potrebbe infatti sopraggiungere una chiamata dalla Turchia destinata a cambiare le sorti della vicenda di cui è protagonista il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu.

Nonostante non abbia manifestato la volontà di andar via, come sottolineato dal presidente Giuseppe Marotta nell’ultimo intervento mediatico, nei pensieri del calciatore aleggia comunque il desiderio di far rientro in madrepatria il prima possibile.

Un desiderio catalizzato dalle fortissime pressioni esercitate finora dapprima dal Galatasaray, suo obiettivo primario, e poi dal Fenerbahce di José Mourinho, con cui sembrerebbero esserci stati contatti più saldi nel corso degli ultimi giorni.

Proprio nella giornata odierna Calhanoglu era atteso ad Istanbul, nel quartier generale del club gialloblu, per discutere assieme al suo procuratore delle condizioni grazie alle quali potrebbe concretizzarsi il suo trasferimento in SuperLig.

Da domani tornerà però a disposizione di Cristian Chivu per la fase di raduno pre-campionato. Quanto basta per riprendere dimestichezza col pallone dopo l’infortunio e magari raccogliere le energie per l’ultimo saluto ai suoi compagni di squadra.

Calhanoglu-Inter, aria di addio: contatti in corso in Turchia

A dare un’ulteriore conferma delle voci sul suo addio è stato il suo procuratore Gordon Stipic-Wipfler, intervenuto ai microfoni di ‘TRT’.

“Sono in corso parecchi contatti e telefonate. Ma ci sono anche altrettante notizie che saltano fuori sui media digitali. Cose che succedono. Chiedo solo che questo processo venga gestito attraverso una migliore comunicazione fra le parti coinvolte”, ha raccontato apertamente Stipic.