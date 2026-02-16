Bodo-Inter, neve in Norvegia: le ultime sulla Champions

La squadra di Chivu mercoledì farà visita a quella di Knutsen nell’andata dei playoff della massima competizione europea per club

Dopo la grande vittoria in Serie A contro la Juventus di sabato sera, per l’Inter è arrivato il momento di rituffarsi in Champions League. I nerazzurri faranno visita al Bodo Glimt nella gara di andata degli spareggi per accedere agli ottavi di finale. Una sfida dove, oltre al valore e alla freschezza degli avversari, a far paura è soprattutto il meteo.

Le immagini che arrivano dalla Norvegia mostra un campo che viene sgomberato dalla neve. Possibile che nevichi di nuovo stanotte, ma da domani le previsioni danno parzialmente nuvoloso. Insomma, la sfida tra Bodo Glimt e Inter non è a rischio rinvio, ma a rischio infortuni sì. Perché al calcio d’inizio dell’arbitro tedesco Siebert sono previste temperature tra i -5 e i -6, ma con un percepito di -11 (come i punti in classifica di ritardo del Napoli in Serie A).

Altra incognita è legata al terreno di gioco dello stadio Aspmyra. Per questo Chivu ha deciso di ‘abbandonare’ Appiano Gentile per far allenare la sua squadra a Interello, dove ci sono dei campi in sintetico simili a quelli che Lautaro Martinez e compagni troveranno in Norvegia. I nerazzurri vanno a caccia di un risultato che possa già indirizzare la qualificazione, con l’obiettivo di tornare con infortunati ora che stanno per recuperare tutti.