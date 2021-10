Le formazioni ufficiali del match Inter-Sheriff valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Dimarco, Vidal e Dzeko dal primo minuto

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Sheriff, match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions. In difesa Inzaghi opta per Dimarco escludendo dall’undici iniziale Bastoni, sugli esterni Dumfries e Perisic mentre a centrocampo chance dal primo minuto per Vidal con Brozovic e Barella. Davanti sarà Dzeko a far coppia con Lautaro. Sponda moldava, Vernydub si affida secondo le attese al 4-2-3-1 con Castaneda, Kolovos e Traore a supporto di Bruno Souza. Arbitra l’olandese Makkelie.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-SHERIFF

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfires; Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi

SHERIFF (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Castaneda; Bruno. All.: Vernydub

ARBITRO: Makkelie (Olanda)