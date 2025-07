Prezzo fissato: a 8 milioni lascia l’Inter, plusvalenza nerazzurra

La decisione è stata presa, la dirigenza dell’Inter è pronto a cederlo nelle prossime settimane: sarà plusvalenza

Un’estate lunga e carica di impegni quella che attende l’Inter di Chivu, in piena ricostruzione in vista della prossima stagione. Ad un mese e mezzo dall’esordio in Serie A contro il Torino, a tenere banco in casa nerazzurra in questo momento è chiaramente il calciomercato.

Beppe Marotta nei prossimi giorni potrebbe chiarire, una volta per tutte, la questione più delicata, quella potenzialmente più ‘pericolosa’. Hakan Calhanoglu e l’Inter sono sempre più lontani, dopo lo scontro a distanza tra il turco e capitan Lautaro: una separazione inevitabile che farà da spartiacque alle prossime entrate.

Dopo gli innesti di Sucic e Luis Henrique è tempo di pensare a come rinforzare – e ringiovanire – la rosa Nel frattempo, pero’, il presidente avrebbe già in mente una cessione abbastanza sorprendente.

Inter, è in vendita: bastano 8 milioni

Dalla difesa, dove Dumfries tiene in apprensione i tifosi nerazzurri, fino all’attacco dove nelle scorse ore è arrivato dal Parma il francese Bonny, per 23 milioni.

Valutazioni che, almeno sulla carta, sembrano già fatte. Perché l’Inter, dopo aver salutato a scadenza sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa, ha pensato a come cambiare volto ad un reparto avanzato che nella scorsa stagione ha visto un deludente vuoto dietro a Lautaro e Thuram.

Nonostante le buone prestazioni sfoderate nel recente Mondiale per Club – 4 presenze e 134′ in campo – Sebastiano Esposito è destinato a fare le valigie.

Il 23enne di Castellammare di Stabia, che ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile nerazzurro, saluterà molto presto l’Inter. A maggior ragione con l’arrivo di Bonny, non esiste la possibilità che l’attaccante classe 2002 possa rimanere a Milano: lo spazio, ora come ora, sarebbe ridotto al lumicino.

Inter-Esposito, ecco l’addio

A tal proposito la dirigenza di Viale della Liberazione è pronta a guardare avanti, in attesa di offerte valide per la cessione di Sebastiano Esposito che nell’ultimo anno ha giocato in prestito ad Empoli.

Al di là della retrocessione con la squadra Toscana, il bomber di proprietà dell’Inter ha comunque collezionato 41 presenze complessive, con 10 reti e 4 assist vincenti all’attivo. Possibile che l’attaccante campano – sotto contratto fino al 30 giugno 2026 – possa piacere a diversi club di Serie A: l’Inter si accontenterà di offerte da almeno 8 milioni di euro.

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Fiorentina tra i club maggiormente interessati all’attaccante in uscita dall’Inter che per età e costi sarebbe un vero affare: il suo stipendio attuale ammonta ad appena 300mila euro. Staremo a vedere come evolverà la situazione ma, ora come ora, la certezza è solo una: Esposito e l’Inter sono pronti a dirsi addio. Fiorentina in pole, ma il Cagliari spinge…