Colpo a zero dalla Roma, l’Inter si iscrive alla corsa al big giallorosso

C’è anche l’Inter sul calciatore della Roma destinato a lasciare i giallorossi a parametro zero il prossimo anno

Quattro acquisti finora per l’Inter in una sessione di mercato estiva decisamente più movimentata rispetto alle precedenti. Lo scorso anno, i nerazzurri avevano di fatto già chiuso per i nuovi arrivi (Zielisnki e Taremi presi a parametro zero) con l’unica eccezione di Tomas Palacios, acquistato ad agosto.

E non è finita qui. Il prosieguo del mercato nerazzurro dipenderà anche dalle cessioni con Bisseck, Asllani e Calhanoglu tra i maggiori indiziati a lasciare la squadra. Per il regista turco è stata fissata una deadline. Lo ha svelato Gianluca Di Marzio nel corso dell’ultima puntata di Calciomercato L’Originale. L’Inter attenderà l’eventuale offerta del Galatasaray prima dell’inizio del raduno pre campionato fissato a fine luglio. Se non arriverà entro il termine fissato, i nerazzurri toglieranno definitivamente Calhanoglu dal mercato.

Inter, possibile occasione a parametro zero: non ha ancora rinnovato

Centrocampo dove potrebbe esserci un’occasione di mercato per l’Inter nei prossimi mesi. Riguarda Lorenzo Pellegrini, destinato a lasciare la Roma a parametro zero senza rinnovo di contratto al termine della prossima stagione. Il capitano giallorosso è ancora alle prese con la riabilitazione post intervento chirurgico al tendine del ginocchio che lo costringerà a uno stop almeno fino a settembre.

Dopo il rientro, Pellegrini avrà tutto il resto della stagione a disposizione per provare a inserirsi negli schemi di Gasperini e a convincere la Roma a rinnovargli il contratto in scadenza. La trattativa è in stallo da tempo. Non a caso, si è ipotizzata una cessione di Pellegrini già a gennaio. Il centrocampista giallorosso è stato un obiettivo del Napoli e inoltre il suo nome era stato inserito come possibile contropartita proprio per l’Inter nella trattativa per riportare Frattesi alla Roma.

Entrambe le ipotesi non si sono concretizzate con Pellegrini che è rimasto alla Roma in scadenza di contratto anche a causa dell’infortunio che ne azzera, di fatto, le possibilità di una cessione in estate. Il centrocampista giallorosso può rappresentare una potenziale occasione per l’Inter che, al termine della prossima stagione, sarà obbligata a trovare un sostituto di Mkhitarian, al suo ultimo anno di contratto con i nerazzurri e (forse) della carriera.

Classe 1996, Pellegrini può ricoprire più ruoli in mediana sia da interno di centrocampo che da mezzala. Un giocatore completo e di grande esperienza anche in ambito internazionale che l’Inter può garantirsi anche con un ingaggio non esorbitante. Se non dovesse rinnovare con la Roma non mancherà, tuttavia, la concorrenza anche se è ancora prematuro formulare ipotesi a riguardo prima del ritorno in campo del giocatore.