Sommer e Berardi, l’Inter torna sulla terra: si salva solo Dumfries

Pagelle e tabellino del match Inter-Sassuolo andato in scena al Meazza e valevole per la sesta giornata di Serie A

L’Inter torna sulla terra perdendo in casa e in rimonta contro il Sassuolo. Prima sconfitta stagionale per la squadra di Inzaghi, raggiunta ora in vetta dal Milan che nel pomeriggio aveva vinto a Cagliari.

Il Sassuolo chiude gli spazi – Bajrami a uomo su Calhanoglu – è aggressivo e non dà profondità, l’Inter non riesce a costruire e fatica a recuperare palla. Mezz’ora di sofferenza, poi cala l’intensità neroverde e si aprono gli spazi per Lautaro e compagni. Thuram quando parte è devastante, ma a sbloccarla a pochi secondi dall’intervallo è Dumfries: l’olandese salta Viti in dribbling, Vina non stringe e il terzino calcia di piatto sinistro. Un tiro strozzato con cui spedisce il pallone all’angolino.

Il Sassuolo entra forte nella ripresa, al cospetto di un’Inter imprecisa e sbadata: Erlic si divora il gol da due passi, ma il pari arriva poco dopo con Bajrami: palla deliziosa di Berardi per Bajrami a rimorchio, l’albanese anticipa Calhanoglu calciando di destro sul palo coperto da Sommer che non trattiene e così il pallone termina in rete. Nemmeno dieci minuti più tardi e il Sassuolo, con l’Inter che ha accusato il colpo, passa in vantaggio col solito sinistro potente e a giro di Berardi. Per lui ottavo gol in carriera all’Inter. Stavolta Sommer non ha colpe.

Inzaghi cambia mezza squadra (nel finale esordio per Klaassen), ma la mossa non produce l’effetto sperato. Il Sassuolo regge l’urto – anche con un pizzico di fortuna – e si porta a casa altri tre punti pesanti dopo quelli conquistati con la Juve. Per l’Inter più di un campanello d’allarme, ma l’occasione per il riscatto l’avrà presto, ovvero sabato in casa della Salernitana prima della sfida, già quasi decisiva, in Champions contro il Benfica.

Pagelle e tabellino Inter-Sassuolo

IL MIGLIORE

DUMFRIES – Forse l’unico davvero a salvarsi, e non solo per il gol. Un pericolo costante, anche nella ripresa, per il Sassuolo.

IL PEGGIORE

SOMMER – Con una papera regala il pari al Sassuolo. Forse l’Inter avrebbe perso o comunque non vinto anche senza il suo errore, ma non abbiamo la controprova.

INTER-SASSUOLO 1-2

46′ Dumfries, 53′ Bajrami, 62′ Berardi

INTER (3-5-2): Sommer 4; Darmian 5,5, Acerbi 5,5, Bastoni 5,5 (67′ de Vrij 5,5); Dumfries 7, Barella 5, Calhanoglu 5 (84′ Klaassen s.v.), Mkhitaryan 5 (67′ Frattesi 5,5), Dimarco 5 (67′ Carlos Augusto 6), Thuram 6 (67′ Sanchez 5,5), Lautaro 5. All.: Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 7; Toljan 7, Erlic 7 (80′ Ferrari s.v.), Viti 5 (61′ Tressoldi 7), Vina 6; Boloca 7, Matheus Henrique 7; Berardi 8, Bajrami 7,5 (61′ Castillejo 6,5), Lauriente 7; Pinamonti 7 (78′ Defrel s.v.). All.: Dionisi

ARBITRO: Massimi di Termoli

AMMONITI: Inzaghi, Matheus Henrique