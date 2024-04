Samardzic a zero se l’Udinese retrocede: come stanno le cose

Il centrocampista serbo, ad un passo dall’Inter durante la passata estate, viaggia sempre più spedito verso l’addio a fine stagione dal Friuli

Le strade di Lazar Samardzic e quella dell’Udinese finiranno per separarsi con ogni probabilità nell’arco della prossima estate. Il giovane classe ’02 ha messo per la prima volta piede in Friuli nell’agosto del 2021, legandosi a quel punto ai bianconeri grazie a un accordo valido fino al 2026.

Sette, in totale, i gol messi a registro dal fantasista 22enne nella prime due stagioni trascorse al fianco della famiglia Pozzo, con l’ex Lipsia che è stato letteralmente ad un passo dall’approdo all’Inter durante la passata estate. Un trasferimento, quello dell’attuale numero 24 bianconero, saltato poi sul più bello a seguito delle esigenze nutrite in termini economici dal padre (col diretto interessato che aveva già svolto le visite mediche per conto dei nerazzurri).

Samardzic è così rimasto a Udine anche in quest’annata, partendo più e più volte dalla panchina. Appena 4 le reti realizzate in stagione dal ragazzo, impreziosite da 2 assist. A farsi avanti per il centrocampista nato a Berlino è stato il Napoli durante la scorsa finestra di calciomercato invernale, senza che l’affare andasse però in porto.

In queste ultime ore è poi spuntata fuori una nuova ipotesi riguardo una clausola che permetterebbe a Samardzic di separarsi a titolo gratuito in estate dalla formazione attualmente guidata dal tecnico Fabio Cannavaro in caso di retrocessione in Serie B da parte dell’Udinese. In realtà, però, le cose stanno in tutt’altro modo.

Altro che addio a zero in caso di retrocessione: c’è da trattare con l’Udinese per la cessione di Samardzic

Facendo riferimento a quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘ in queste ultime ore, nell’accordo che lega Lazar Samardzic all’Udinese sino a giugno 2026 non è presente alcuna clausola che consenta al ragazzo di separarsi dai friulani in caso di retrocessione in Serie B al termine della regular season in formato 2023-24.

La Juventus, al momento, la società mostratasi maggiormente interessata al ragazzo nella persona del Direttore Sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli, coi bianconeri che nel frattempo continuano a monitorare anche la situazione di Teun Koopmeiners per la propria mediana. Inter che invece, pur essendo stata ad un passo dall’acquisto del fantasista serbo durante la passata estate, non proverà più a tendere in futuro alcun tipo di avanzata per il giovane centrocampista classe ’02, valutato attualmente sui 25 milioni di euro dalla formazione friulana.