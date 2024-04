Calhanoglu: “Io non faccio casino”. Poi la rivelazione su Zhang

Le dichiarazioni del protagonista assoluto di Inter-Torino per DAZN fra gol su rigore, festeggiamenti e omaggi alla famiglia, poi il commento su Zhang sempre vicino alla squadra

Che Hakan Calhanoglu non ne abbia mai abbastanza è un dato di fatto, lo ha dimostrato ancora una volta in partita quasi avesse l’istinto intramontabile del fantasista da trequarti d’inizio carriera. Oggi gioca in un ruolo diverso a cui si è adattato con estrema facilità da un paio di stagione e il suo score personale di gol e assist continua a crescere, soprattutto per quel che concerne una caratteristica di cui è davvero un master impareggiabile: quella dei calci di rigore.

Fresco di una doppietta nel match di campionato appena concluso contro il Torino entro le mura amiche di un San Siro in festa, il centrocampista turco ha rilasciato alcune dichiarazioni per DAZN nel post-partita. Fra le righe si legge non soltanto grande felicità per il risultato personale quanto soprattutto per il traguardo raggiunto assieme al resto del gruppo, del tutto meritato.

“Non mi aspettavo di fare due gol, i miei figli mi chiedono sempre quando scenderò in campo nella partita successiva e anche loro sono contenti. Mi sono divertito tanto qui e il calore ricevuto è soltanto merito dei tifosi”, ha raccontato in prima battuta il calciatore nel suo intervento mediatico. Prima di focalizzarsi esclusivamente sugli undici metri: “Quando calcio un rigore non voglio assolutamente sbagliare, metto il massimo della concentrazione. Il segreto sta nel lavorare sodo e crederci sempre“.

Calhanoglu entusiasta ed omaggio a Zhang: “Ci è sempre vicino”

Archiviata la partita è sicuramente momento di festeggiamenti per i nerazzurri in giro per Milano, attendenti l’evento della giornata nel tour per le strade cittadine del bus scoperto ospitante la squadra. “Oggi è una giornata bellissima e si fa festa ma non faccio casino, preferisco restare calmo perché si giocherà ancora fino alla fine”, ha aggiunto Calhanoglu a viso aperto.

Immancabile anche il contributo diretto all’attenzione del proprio presidente Steven Zhang, il quale per molti non è soltanto una figura su cui fare riferimento per questioni meramente societarie ma anche un compagno accanto al quale si è potuto condividere la gioia dei tanti successi recenti. “La diretta Instagram fatta con lui è stata spontanea e quando vi ha preso parte è stato bello, lui ci è sempre vicino. Ci chiama e ci scrive continuamente. L’Inter vive in un bel clima e per me rappresenta tutto, mi ha dato molto. Lo devo a questo club”, ha infine concluso il calciatore.