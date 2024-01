Il tecnico della Juventus e la sua ambizione di eguagliare Trapattoni. Inzaghi, l’obbligo Scudetto manifestato da Marotta

Allegri sulla panchina dell’Inter non è una cosa impossibile. Non lo è perché, come vediamo tutti i giorni, nel calcio di oggi può succedere davvero di tutto. E non lo sarà finché Marotta resterà al timone del club. Da contratto appena rinnovato, fino a giugno 2027.

L’Ad nerazzurro rimane un grande estimatore del tecnico della Juventus. Fu proprio Marotta nel 2015, dopo l’addio improvviso di Conte a inizio ritiro, a scommettere su di lui che era reduce dall’esonero dal Milan. Accolto da fischi e insulti, poi le vittorie cancellarono tutto. O quasi, perché tutt’ora Allegri è inviso a una parte del tifo bianconero.

Nel 2021, nuovamente dopo il divorzio (non meno burrascoso del precedente) da Conte, sempre Marotta tentò in tutti i modi di portarlo in nerazzurro. Sul tavolo una proposta da 7/8 milioni a stagione, che Allegri rifiutò poiché si era già accordato con Andrea Agnelli per il ritorno a Torino.

Allegri a un solo Scudetto da Trapattoni

È poi risaputo che Allegri ambisca ad eguagliare Giovanni Trapattoni, l’unico allenatore italiano della storia ad aver vinto lo Scudetto sulle panchine delle tre grandi del calcio nostrano: Juve, Milan e appunto Inter, nella famosa annata dei record ’88/89.

Ad Allegri manca solo il tricolore in nerazzurro per raggiungere il Trap…

Inzaghi obbligato a vincere lo Scudetto, con l’ombra di Allegri

Non perché lo dica Zazzaroni e la schiera degli amici di Allegri, ma quest’anno Simone Inzaghi è davvero obbligato a vincere il campionato. A farlo intendere è stato lo stesso Marotta, il quale da tre anni – giusto o sbagliato – considera la sua Inter la squadra più forte del campionato. Specie quest’anno, nonostante la rivoluzione che ha subito la rosa tra cessioni e addii a parametro zero di pezzi importanti della scorsa rosa.

Quindi Inzaghi non può completare il suo terzo anno interista senza aver portato a casa lo Scudetto. Dovesse fallire, una brutta parola che però riassume bene il tutto, il matrimonio tra Inzaghi e l’Inter rischierebbe seriamente di interrompersi nonostante un contratto ricco (circa 6 milioni) fino al 2025. E se pure quello di Allegri con la Juve, come sostengono persone a lui vicine, dovesse terminare il prossimo giugno, ecco che il suo approdo all’Inter potrebbe davvero diventare realtà.