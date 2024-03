Acerbi-Juan Jesus, anticipata la sentenza ed è bufera social

Svelata quella che potrebbe essere la tanto attesa decisione del Giudice sportivo in merito alla vicenda con protagonisti il difensore dell’Inter e quello del Napoli

È attesa all’inizio di questa settimana l’attesa decisione del Giudice sportivo in merito al ‘caso’ Acerbi-Juan Jesus. Riepilogando: il difensore nerazzurro è stato accusato dal collega di avergli rivolto un insulto razzista – “Vai via nero, sei solo un neg*o”, come da post Instagram del brasiliano – nel corso della gara tra Inter e Napoli del 17 marzo terminata col punteggio di 1-1.

Prima del weekend entrambi sono stati ascoltati dalla Procura federale. Juan Jesus ha ribadito l’accusa, Acerbi ha continuato a negare tutto sostenendo ancora la tesi secondo la quale il centrale azzurro avrebbe interpretato male una frase non razzista. Del tipo, “Ti faccio nero”, che il numero 15 della squadra di Inzaghi gli avrebbe detto dopo uno scontro in area di rigore, probabilmente quello avvenuto sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

L’Inter, che non si è mossa celermente sulla vicenda esplosa già immediatamente dopo la partita, non poteva che schierarsi dalla parte del suo calciatore, anche se in caso di maxi condanna è possibile che si possa muovere con la mannaia arrivando addirittura a risolvere il contratto in scadenza nel 2025. A proposito di condanna, Ilario Di Giovambattista ha lanciato una indiscrezione sul proprio profilo X.

Secondo le informazioni del direttore di ‘Radio Radio’, ad Acerbi verrà comminata una mini (rispetto alle dieci paventate) squalifica di tre giornate non essendo stato ‘provato’ l’insulto razzista, “… In base all’articolo 39 per comportamento gravemente antisportivo – scrive Di Giovambattista – Nessun riferimento al razzismo che avrebbe comportato almeno 10 giornate. Attendiamo l’ufficialità e la conferma di quella che, ripetiamo, è una indiscrezione”.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla Redazione Sportiva di #RadioRadio per #Acerbi il Giudice Sportivo potrebbe comminare 3 giornate di squalifica in base all’articolo 39 per comportamento gravemente antisportivo. Nessun riferimento al razzismo che avrebbe comportato almeno 10… — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) March 23, 2024

Tre giornate ad Acerbi, proteste social: “Sarebbe uno schifo senza precedenti”

L’indiscrezione del direttore di ‘Radio Radio’ ha scatenato l’ennesima bufera social sulla vicenda con protagonisti Acerbi e Juan Jesus. Da molti utenti, una squalifica di tre giornate viene ritenuta una grave ingiustizia.

Che schifo …. — Matthew Door (@MatteoPorta21) March 23, 2024

Se venisse confermato è l’ennesima conferma che la giustizia sportiva in Italia è qualcosa di vergognoso — ʀօɮ ɮ&ա ʀɨƈɦǟʀɖֆ ⚫⚪ (@CRypto_CR73) March 23, 2024

Se avesse avuto la maglia bianconera sarebbero state 15 — Davi Denko (@denko_davi) March 23, 2024

Acerbi e recidivo 2021 dichiarazioni durante il Covid contro tifosi della Lazio così scappo all Inter, altro episodio dito medio contro curva sud Roma 5k di multa😂.Ora offese a J.J. per il colore della pelle.Ora daranno 3 giornate a J.J. Per aver denunciato😂.Questa è l’Italia. — Carmine Di nucci (@carmine_nucci) March 24, 2024

Se fosse vero, sarebbe uno schifo senza precedenti.

Silla base di cosa, a parte il club di appartenenza, decidono una cosa del genere?

Quelle frasi o le ha dette, e allora 10 giornate di squalifica, o non le ha dette, e allora squalifica con l’art.39 per Juan Jesus. — Sabino Lops (@Bibbi677) March 24, 2024

Tipico atteggiamento pilatesco di un’istituzione Italiana — AndreFass (@andrefass1) March 24, 2024