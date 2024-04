Indizio social, accordo e firma in arrivo: 90 milioni per l’Inter

Altra e importante operazione in arrivo in casa nerazzurra, Marotta e Ausilio sono già al lavoro in vista della prossima stagione

A distanza di due giorni dalla matematica conquista dello Scudetto, la volontà della dirigenza dell’Inter è quella di dare seguito a questo percorso, che ha preso vita per l’esattezza nell’estate del 2021 con l’approdo di Simone Inzaghi alla guida tecnica del club meneghino. Marotta e Ausilio puntano perciò a mantenere lo ‘zoccolo duro’ di questa squadra.

Ora che anche la seconda stella è diventata pura realtà, l’intero organigramma dirigenziale del club di Viale della Liberazione può quindi rivolgere il proprio sguardo completamente in direzione del futuro. In ballo continuano ad esserci i prolungamenti di contratto di tanti big, tra cui quelli di Nicolò Barella e Lautaro Martinez in particolar modo.

L’attuale Capitano della formazione vicecampione d’Europa in carica, così come l’ex Cagliari del resto, ha un accordo che lo lega a questi colori sino a giugno 2026, ragion per cui calciatore e dirigenza sono da tempo al lavoro per far sì che venga raggiunta quanto prima una nuova intesa.

Già a Madrid, il rappresentante dell’argentino aveva incontrato Baccin e altre figure che lavorano lì ‘dietro le quinte’ in casa Inter, proprio per poter discutere della situazione del classe ’97. Al momento non è ancora stato raggiunto alcun accordo per il prolungamento di contratto dell’ex Racing Club, anche se ad aver lanciato un nuovo indizio sul futuro è stato proprio il numero 10 nerazzurro, uscito allo scoperto anche pubblicamente.

Lautaro e l’indizio social sul rinnovo con l’Inter: “Sognando di nuovo il Tricolore”

All’indomani dell’aritmetica conquista dello Scudetto, il Capitano Lautaro Martinez, che non ha ancora raggiunto alcun accordo per il rinnovo con l’Inter, è uscito allo scoperto pubblicando sul proprio profilo Instagram un post che ha sin da subito suscitato grande curiosità.

“Sognando di nuovo il Tricolore”. Questa la dicitura apparsa sotto la foto rilasciata dall’argentino sui propri account di riferimento. Una frase, questa, che ha immediatamente trasmesso grande ottimismo nella mente di qualsiasi tifoso interista, con la speranza che il classe ’97 e il club di Viale della Liberazione possano raggiungere quanto prima l’intesa per il prolungamento di contratto.

Lautaro e l’Inter potrebbero così finire per sottoscrivere un nuovo accordo fino al 2029, con l’ingaggio dell’ex Racing Club che dovrebbe finire per estendersi sino ai 9-10 milioni a stagione, bonus inclusi (individuali e non). Un totale di circa 90 milioni di euro, con l’attuale Capitano e numero 10 nerazzurro che a quel punto diventerebbe il più pagato dell’intera rosa. La volontà nutrita da ambedue le parti è dunque quella di dare seguito a questo matrimonio, iniziato nell’estate del 2018. Del resto al momento non si è ancora fatto registrare alcun concreto interesse per la stella argentina, valutato per più di 100 milioni dalla propria dirigenza.