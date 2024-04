Spunta il Psg: 40 milioni per far fuori l’Inter

Eccolo qua, di nuovo, il PSG: i francesi offrono 40 milioni di euro cash e mettono in seria difficoltà l’Inter

I parigini, forti della liquidità e della generosità garantita dalla proprietà saudita, avrebbero molti meno problemi dell’Inter a puntare un importante obiettivo sul mercato a una cifra prossima ai 40 milioni di euro. La concorrenza del PSG potrebbe dunque essere un bel fastidio per Ausilio.

Com’è noto, all’Inter piace un sacco Buongiorno, il giovane totem della difesa granata. Le richieste di Urbano Cairo sono tuttavia alte e non sembra che i nerazzurri siano vicini a presentare un’offerta ufficiale al club granata per il centrale classe ’99.

Presto, invece, potrebbero muoversi Napoli e Milan. Gli azzurri con una proposta economica è da circa 25 milioni di euro più il cartellino di Leo Ostigard. I rossoneri con un’offerta da 30 più bonus e un paio di giovani contropartite.

Gli osservatori nerazzurri seguono da tempo le prestazioni di Buongiorno. E Ausilio ne è entusiasta. Il ragazzo ha già dimostrato grande maturità ed evidente talento. Buongiorno non è solo un centrale in grado di fornire solidità difensiva ma anche un giocatore dai piedi buoni, con visione di gioco e capacità di impostare l’azione.

Milan e Napoli fanno paura relativamente. Purtroppo, però, Buongiorno ha già attirato l’attenzione di diversi club europei. Sulla carta, tutti in grado di soddisfare con un’offerta cash le pretese, notoriamente intransigenti, del presidente Cairo.

In particolare, il PSG di Luis Enrique potrebbe irrompere su Alessandro Buongiorno per rinforzare la propria difesa (Skriniar, in questa stagione, ha parecchio deluso). E dai francesi potrebbe quindi arrivare un’offerta tonda tonda da 40 milioni di euro.

40 milioni dal PSG: Inter già fuori dai giochi?

Ciò che è certo è che il capitano dei granata sarà uno dei principali protagonisti della prossima sessione di calciomercato. E con l’Europeo, e la possibilità di mettersi in mostra indossando una maglia da titolare in Nazionale, le pretendenti potrebbero moltiplicarsi.

Le prestazioni offerte dal difensore classe 1999 hanno già attirato su di lui gli occhi di alcune squadre della Premier. L’Inter, alla ricerca di un profilo giovane per sostituire uno tra Acerbi e de Vrij, potrebbe reagire solo a fronte di una cessione importante. Il Milan ha estremo bisogno di un difensore di alto livello. E lo stesso il Napoli.

Il punto è che Cairo punta a ottenere 40 milioni di euro, una cifra che ora come ora può offrigli solo il PSG. O qualche ricco club inglese. Tipo il Tottenham, lo United o l’Arsenal.

Le alternative per le italiane

L’Inter ha già considerato nomi alternativi a Buongiorno. Dal solito Chalobah a Solet. Il Milan sembra invece intrigato da Maxence Lacroix del Wolfsburg: un colpo à la Thiaw o à la Kalulu insomma. Si tratta di un difensore francese di ventitré anni, dai più generosi paragonato a Rio Ferdinand. Quest’anno, in Bundesliga, ha giocato con continuità e segnato 3 goal.

Un sogno comune a Inter, Napoli e Milan è il ritorno in Italia, in prestito, di Kim. Ma sembra che il coreano non sia disposto a lasciare il Bayern Monaco, anche se ultimamente sta frequentando più la panchina che il campo.

Il problema è economico, specie per l’Inter. La somma massima da investire per un difensore non dovrebbe mai superare i 10 milioni. E a tale prezzo, ora come ora, si può prendere solo il promettente ma ancora un po’ immaturo difensore del Salisburgo Solet.

Fondamentalmente, resta ancora da valutare la posizione di Francesco Acerbi, che ha un altro anno di contratto, ma che col goal al Milan che ha portato lo Scudetto potrebbe essersi guadagnato una riconferma. Poi c’è sempre l’opzione Nacho a zero. Con i discorsi sul ringiovanimento da rimandare al 2025…