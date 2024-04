Lautaro e non solo: rischiano di saltare il derby

Tre calciatori nerazzurri in diffida e rischio squalifica prima della disputa del derby contro il Milan, potenziale finestra per la vittoria anticipata del campionato

Congelata la vittoria contro l’Empoli, Simone Inzaghi e il resto dello staff sono pienamente concentrati nelle prime giornate primaverili sui campi di allenamento per preparare al meglio la squadra in vista degli ultimi incontri della stagione.

Con l’obiettivo Scudetto ormai a un palmo dalla totale realizzazione, la sfida alle porte contro l’Udinese è soltanto la prima dell’ultimo tour de force in programma. E le scelte da fare sul campo potrebbero essere decisive proprio in vista della sfida che potrebbe portare i nerazzurri sul tetto d’Italia con svariati turni d’anticipo: il derby contro il Milan.

Nello specifico, Inzaghi dovrà incastrare al meglio le proprie forze per non mettere a rischio o compromettere la presenza di nessuno dei suoi protagonisti principali. A pesare maggiormente sugli equilibri sono soprattutto le diffide attualmente gravanti sulle spalle di tre fulcri del gioco di Inzaghi, dei quali il tecnico piacentino preferirebbe non privarsi se non in casi che prescindono dalle proprie volontà.

Tris di diffide per l’Inter e derby a rischio, ad Inzaghi l’ultima parola

Il primo dei diffidati in questione è il capitano nonché bomber assoluto del campionato, Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ sarà essenziale il prossimo 22 aprile e per questo motivo Udinese e Cagliari rappresentano due ostacoli da tenere seriamente in considerazione per non incappare nell’ennesimo cartellino giallo che farebbe scattare la matematica squalifica di un turno, come previsto da regolamento.

Il secondo, spostando il baricentro a centrocampo, è Henrikh Mkhitaryan. Prezioso in fase di costruzione offensiva, il calciatore armeno riesce a dare il meglio di sé proprio nelle sfide che contano davvero e contro il Milan sarà quantomai necessario. Tanto quanto, ancor più in basso, Benjamin Pavard. Anche il difensore centrale francese, entrato perfettamente negli schemi nerazzurri anche nell’impostazione, non vorrà scendere a compromessi. Fatte queste premesse Inzaghi potrebbe pertanto stravolgere parte della propria formazione titolare, almeno nelle sedi e nei ruoli sopra menzionati, già a partire dalla trasferta del prossimo lunedì. Qualsiasi cosa pur di proiettare l’Inter nella migliore condizione possibile per affrontare i cugini e rivali storici nella cornice più desiderata degli ultimi anni.