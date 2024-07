Firma imminente con l’Inter, Ausilio allo scoperto: “Ci siamo”

Il suo stipendio sarà di circa 6,5/7 milioni a stagione: “Ho avuto l’occasione di stare con lui un paio di giorni, è al centro del progetto

Il mercato dell’Inter è iniziato già nel bel mezzo della scorsa stagione, come dimostrano gli ingaggi in anticipo ed entrambi a zero di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Il terzo acquisto di questa sessione estiva sarà Josep Martinez, il quale arriverà dal Genoa per circa 15 milioni di euro bonus inclusi.

La quarta operazione non sarà invece un acquisto, bensì il rinnovo di Simone Inzaghi. L’accordo col tecnico e la sua firma sul nuovo contratto, probabilmente fino a giugno 2026 con opzione per un altro anno, sono pressoché imminenti come ha dichiarato Piero Ausilio nelle interviste che ha rilasciato a Rimini, in occasione della cerimonia che ha ufficializzato l’apertura del calciomercato estivo.

“Il prolungamento di Inzaghi arriverà, anzi direi proprio che ci siamo. Ma si tratta di un percorso naturale quello del rinnovo del nostro mister. Simone se l’è meritato – ha sottolineato il Direttore sportivo nerazzurro – L’idea di iniziare una stagione con un contratto di un allenatore così importante a scadenza non ci va bene. Abbiamo bisogno che lui si senta tutelato e protetto. Ci sono delle normali dinamiche di negoziazione, tuttavia la destinazione finale è il rinnovo del contratto”.

Ausilio ha confessato di aver appena avuto un summit con Inzaghi: “Ho avuto l’occasione di stare con lui un paio di giorni. Il mister è al centro del nostro progetto e lo resterà a lungo. Quando arriverà la firma? Ma siamo sempre lì… Arriverà, questo posso dirlo – ha risposto Ausilio in conclusione – Poi se giungerà tra una settimana o un mese non cambia nella sostanza, come l’anno scorso speriamo con gli stessi risultati”.

Allenatori più pagati della Serie A: Inzaghi dietro solo a Conte

Con il rinnovo contrattuale, Inzaghi vedrà aumentare il suo stipendio a circa 6,5/7 milioni a stagione bonus inclusi. Davanti a lui, nella classifica degli allenatori più pagati della Serie A, dovrebbe quindi rimanere Antonio Conte, che dal Napoli percepirà circa 8 milioni netti.

La prossima sarà per Inzaghi la quarta sulla panchina interista. In tre stagioni ha conquistato 6 titoli, 3 Supercoppe, 2 coppe Italia e, ultimo, lo Scudetto che è valso la seconda stella. Sono state finora 158 le partite da tecnico dell’Inter, con una media di 2.15 punti a gara.