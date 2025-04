Rischio idrogeologico e rinvio Inter-Roma: ecco cosa succede

Archiviata la sconfitta contro il Milan, i nerazzurri sono al lavoro per preparare la delicatissima sfida con la Roma: le previsioni meteo

L’Inter è tornata immediatamente in campo per preparare la delicata sfida contro la Roma. Il rinvio di un giorno a causa dei funerali di Papa Francesco consentirà ai nerazzurri di avere qualche ora in più di recupero in vista di un match fondamentale in chiave Scudetto. Il Napoli non ha alcuna intenzione di mollare e per questo motivo Lautaro e compagni non devono lasciare punti per strada.

Per il match di domenica pomeriggio c’è la grande incognita del tempo. Nelle prossime ore l’Italia sarà colpita da una prima perturbazione e la seconda dovrebbe arrivare direttamente nella giornata del 27 aprile. A Milano è allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali, ma il tutto dovrebbe rientrare nella giornata di oggi.

Ad oggi il quadro meteorologico per domenica, quindi per il giorno della partita tra la squadra di Inzaghi e quella di Ranieri, sembra essere molto chiaro.

Inter-Roma: si giocherà sotto la pioggia?

Il calendario fitto dell’Inter (anche se non ci sarà la finale di Coppa Italia) non consentirà al club nerazzurro di poter fare i conti con altri rinvii. Per il momento la situazione meteo sembra essere sotto controllo e non ci sono pericoli particolari. Ma c’è una nuova perturbazione che minaccia il nostro Paese e non sono escluse delle variazioni.

Il meteo ‘grazia’ Inter e Roma

Ad oggi il meteo sembra essere destinato ad essere clemente con Inter e Roma. Oggi e domani è prevista ancora una volta pioggia e questo potrebbe portare i nerazzurri ad allenarsi in condizioni non sicuramente ottimali. Ma la situazione con il passare delle ore è destinata assolutamente a migliorare e non ci sono particolari rischi per il giorno della partita.

Secondo le informazioni che arrivato dai meteorologi, la Lombardia da domenica dovrebbe fare i conti con un miglioramento importante dal punto di vista meteorologico. Quindi il match tra Inter e Roma potrebbe disputarsi sotto il sole e con temperature assolutamente primaverili. Una partita che quindi si preannuncia divertente e con condizioni del terreno gioco ottimali nonostante la pioggia che cadrà nelle prossime ore.

Al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi. La perturbazione continua a rappresentare una minaccia sul nostro Paese e quindi non sono da escludere dei cambiamenti tra oggi e domani.

Inter: contro la Roma non si può sbagliare

A prescindere dalle condizioni meteo, l’Inter non può assolutamente permettersi errori contro la Roma per non gettare alle ortiche il lavoro fatto fino ad oggi.