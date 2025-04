Taremi via a fine stagione: lo scambio promosso da Inzaghi

Il bomber iraniano non ha mai convinto con la maglia dell’Inter e verrà messo sul mercato. Inzaghi spinge per uno scambio, ma va convinto il fondo Oaktree

Mehdi Taremi è stata forse la più grande delusione della stagione dell’Inter. Arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Porto, il centravanti iraniano è andato a prendere numericamente il posto in rosa di Alexis Sanchez, che a sua volta a scadenza di contratto con i nerazzurri ha fatto ritorno all’Udinese.

Arrivato per dare una valida alternativa in attacco alla coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram, dopo un buon precampionato Taremi ha tradito le aspettative dei tifosi e, soprattutto, di Simone Inzaghi. Eppure i numeri della sua carriera parlavano per lui: a 32 anni ha già raggiunto superato quota trecento gol in carriera tra club (203) e Nazionale (98). Con il Porto, in particolare, si è affermato a livello internazionale, collezionando 91 reti in 182 presenze (alla media esatta di mezzo gol a partita, ndr) tra campionato portoghese, coppe nazionali ed europee.

Ma con l’Inter sono arrivati appena tre squilli: due su rigore nei larghi successi ottenuti in Champions League contro la Stella Rossa e in Serie A contro il Lecce ed uno bellissimo ma purtroppo inutile nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Prestazioni che hanno convinto il club di Viale della Liberazione a metterlo sul mercato, sperando di trovare acquirenti per la prossima stagione.

Besiktas su Taremi: Inzaghi vorrebbe Immobile, ma Oaktree non è d’accordo

Il problema non sarà rappresentato dal costo del cartellino: l’Inter è disposta a privarsi di Taremi a fronte di un piccolo conguaglio, ma non è escluso che possa anche liberarlo a costo zero. Va trovata però una squadra in grado di sobbarcarsi il suo ingaggio da 3 milioni di euro più bonus.

A gennaio si era parlato dell’interessamento di qualche club della Saudi Pro League araba per l’iraniano, ma la sua intenzione è quella di restare nel calcio europeo almeno per un’altra stagione. C’è voglia di prepararsi al meglio in vista del Mondiale del 2026. Nelle ultime ore è emersa una nuova pista che porta al Besiktas.

I bianconeri di Istanbul sono alla ricerca di un nuovo bomber, visto che dopo un buon avvio Ciro Immobile ha smesso di segnare e sta spingendo per tornare in Italia. Simone Inzaghi lo ritroverebbe molto volentieri dopo l’esperienza alla Lazio e spingerebbe per uno scambio tra i due. Difficile, tuttavia, che possa arrivare il benestare del fondo Oaktree, che vuole ringiovanire la rosa e non certo puntare su un calciatore di 35 anni.