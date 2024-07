Calhanoglu-Bayern, tutto finito: colpaccio da 45 milioni

Hakan Calhanoglu non sarà un nuovo calciatore del Bayern Monaco: i bavaresi hanno chiuso un altro colpo da 45 milioni di euro

Il calciomercato va avanti con i suoi intrecci, le sue dinamiche spesso crude e bieche, spaventando anche un po’ i tifosi. No, non siamo all’inizio di una storia horror, ma quasi, dato che per i supporters nerazzurri l’addio di Hakan Calhanoglu, uno dei migliori centrocampisti al mondo è come un film del terrore.

Stavolta, però, anche una pellicola a lieto fine, dato che il centrocampista centrale, protagonista con la sua Turchia a Euro 2024, non andrà al Bayern Monaco. Nelle scorse settimane, era stato davvero forte il pressing dei bavaresi sull’ex Milan, ma l’Inter ha eretto il muro e ha sempre chiesto 70 milioni di euro, pur negando il rinnovo di contratto a uno dei suoi migliori talenti.

Da parte sua, Calhanoglu ha sempre ribadito che a Milano, sponda nerazzurra, sta davvero bene e non ha intenzione di abbandonare la nave. La posizione rigida dall’Italia e gli ottimi rapporti con il Bayern Monaco hanno fatto il resto, e alla fine i bavaresi hanno deciso di virare definitivamente su Palhinha, centrocampista portoghese del Fulham. L’affare è ai titoli di coda: ecco le condizioni e i dettagli del colpo.

Niente Calhanoglu, il Bayern chiude Palhinha: affare da 45 milioni

Joao Palhinha al Bayern Monaco rischia di essere già il colpo dell’estate 2024. Il corteggiamento dei bavaresi era partito addirittura un anno fa, quando i bavaresi hanno sfiorato il suo arrivo in Germania, ma poi non se n’è fatto nulla e si è trasferito al Fulham, rigorosamente a suon di milioni.

La storia sembrava ripetersi anche quest’anno, ma i tedeschi hanno insistito e alla fine sono riusciti a centrare il loro primo obiettivo, probabilmente desiderato da Kompany ancor più di Calhanoglu. Parliamo di un ragazzo che sa bene come trattare il pallone, è ordinato e fa circolare bene la sfera, ma ha dalla sua anche una fisicità e un dinamismo che lo rendono un profilo completo e raro nel calcio moderno.

Non a caso, a Euro 2024 con il suo Portogallo, l’abbiamo visto giocare in almeno tre differenti posizioni – anche da difensore centrale. Il Bayern chiuderà l’affare con un’offerta da 45 milioni di euro che ha fatto saltare il banco. L’accordo con il calciatore, invece, non è mai stato davvero in discussione.