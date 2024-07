L’ex Inter ha detto no alla Juventus: bianconeri rifiutati

Un ex nerazzurro ha rifiutato la Juventus. Questa l’indiscrezione che arriva dalla Spagna e che costringe i bianconeri a cambiare obiettivo

Inter e Juventus sono state, indubbiamente, le grandi protagoniste della prima parte della sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri hanno aggiunto Martinez a Taremi e Zielinski, ingaggiati da tempo a parametro zero. La Juve, a differenza di quanto avvenuto lo scorso anno, si è mossa con decisione con già tre colpi ufficiali centrati da Giuntoli.

Douglas Luiz, Khephren Thuram e Di Gregorio, i tre nuovi acquisti bianconeri che confermano la ferma intenzione della dirigenza di rinforzare un organico, atteso la prossima stagione da ben cinque competizioni con il Mondiale per Club e la Final Four di Supercoppa che vanno ad aggiungersi a Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Il prossimo acquisto della Juventus potrebbe essere quello di un esterno sinistro che andrebbe a sostituire il partente Alex Sandro. Nei giorni scorsi è circolato con insistenza il nome di un ex bianconero (e anche dell’Inter) che, per caratteristiche, potrebbe davvero rappresentare l’innesto ideale per il gioco di Thiago Motta.

L’ex Inter rifiuta la Juve: ecco dove vuole giocare

Il profilo in questione è quello di Joao Cancelo. L’esterno portoghese, classe 1994, è tornato al Manchester City dopo il prestito al Barcellona. I rapporti non idilliaci con Guardiola depongono, tuttavia, a favore di un’altra sua cessione. La Juve ha chiesto informazioni con la richiesta di un possibile prestito per riportare Cancelo in bianconero, a sei anni di distanza dall’unica stagione disputata a Torino nel 2018-19.

Per caratteristiche, Cancelo sarebbe perfetto per il gioco di Motta per la sua capacità di abbinare la spinta sulla fascia alla propensione a venire a giocare anche dentro il campo, il tutto con notevoli qualità nel possesso palla. Il possibile ritorno del portoghese alla Juve ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi bianconeri. L’ipotesi, tuttavia, è ben lontana dal concretizzarsi.

Come riporta il quotidiano catalano Sport, infatti, la priorità di Cancelo è quella di un ritorno al Barcellona, compagine con cui ha disputato l’ultima stagione con uno score di 42 presenze e 4 gol. La stessa fonte riferisce che il Manchester City è disponibile a cedere il giocatore di nuovo in prestito ma stavolta con l’obbligo di riscatto. Il Barcellona, invece, preferirebbe un diritto di acquisto a titolo definitivo al raggiungimento di determinate condizioni.

Juve, dunque, lontana per Cancelo che, evidentemente, non ha la Serie A come prima scelta. Nel nostro campionato, l’esterno portoghese ha militato anche nell’Inter nella stagione 2018-19. Acquistato in prestito nell’ambito dello scambio che ha portato Kondogbia al Valencia, Cancelo ha totalizzato 26 presenze con 1 gol con Spalletti in panchina nell’annata che ha riportato i nerazzurri in Champions. Non riscattato a fine stagione, successivamente è stato acquistato dalla Juve a titolo definitivo proprio dal Valencia.